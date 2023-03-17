.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,659 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий
Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.
 
В ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% - ЦБ
В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, прогнозирует ЦБ РФ. "В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких...
 
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП в этом и следующем годах
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста глобальной экономики на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в ноябре 2,2%. Прогноз увеличения мирового ВВП на 2024 год повышен до 2,9% с 2,7%. "Глобальный рост...
 
Онлайн-продавцов нелегальной продукции занесут в черный список
Во 2-м квартале маркетплейсы начнут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров. Речь идет о реестре недобросовестных поставщиков. Все площадки получат доступ к такому перечню, а значит, смогут оперативно блокировать нарушителей. Как...
 
17 марта 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,659 руб.

 0  
17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,659 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,015 руб., максимальный - 77,145 руб. Было заключено 16493 сделки. Объем торгов составил 67960,47 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,04 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 марта 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,5031 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4043 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5031 руб.

Минимальный курс евро составил 80,975 руб., максимальный - 82,0875 руб. Было заключено 15132...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,659 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,659 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,015 руб., максимальный - 77,145 руб. Было...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1342 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 821,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1342 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 19:00
Индекс МосБиржи вырос на 2,9%, индекс РТС - на 2,3%
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил пятницу в плюсе за счет ралли Сбербанка, несмотря на внешний пессимизм.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,86% - до 2322,78 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 2,34% и составил...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:50
Годовая чистая прибыль группы ЛСР по МСФО выросла на 18%
ПАО "Группа ЛСР" в 2022 году сократило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем предыдущего года на 17,9% - до 13,363 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей.

Операционная прибыль компании...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:43
Центробанк не поддерживает предложение Минстроя об ипотеке от застройщиков под 3-4%
Банк России не поддерживает предложение Минстроя установить ставки по ипотеке от застройщиков на уровне 3-4%, поскольку оно сохраняет все риски околонулевых программ, заявила на брифинге в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается опять ипотеки по застройщикам....    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:35
С начала этого года IT-компании сократили более 139 тыс. сотрудников в мире
Более 139 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, согласно данным, собранным порталом Layoffs.fyi. При этом показатель увеличился более чем втрое с середины января.

Данные говорят о том, что количество сокращений в...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:27
Глава ЦБ: тестирование национальной цифровой валюты идет по плану
Принятие пакета законопроектов о цифровом рубле и тестирование национальной цифровой валюты идет по плану, опасения банков по поводу проблем с ликвидностью в случае внедрения цифрового рубля обсуждались, но ЦБ не видит рисков, заявила глава регулятора Эльвира...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:20
Нефтяные цены падают более чем на 3%
Вечером нефтяные цены перешли к резкому снижению и завершают неделю рекордным падением с начала года из-за сокращения спроса на рисковые активы.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск рухнули на $2,38 (3,19%) - до $72,32 за баррель....    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:15
В 2060 году доля транспортного сектора в водородной энергетике КНР вырастет до 31%, считают эксперты
Промышленный сектор, вероятно останется главным потребителем водорода в Китае в краткосрочной и среднесрочной перспективе, полагают эксперты, принимавшие участие в отраслевом саммите в Шанхае.

На его долю будет приходиться 60% потребления водорода в 2060 году по...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:07
Набиуллина: предложения по изменению состава акционеров "Альфа-банка" ЦБ пока не получал
ЦБ РФ пока не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается смены собственника Альфа-банка, нам пока не поступали такие предложения по сделке. Мы не понимаем, нужно ли для этого...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,6363 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3490,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6363 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,3 руб., максимальный - 77,1375...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 17:52
Годовая чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ выросла в 1,7 раза, по МСФО - 43,4%
По итогам 2022 года "Татнефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза - до 241,863 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 19,6% - до 1,279 трлн рублей. Валовая прибыль - на 64% - до 440,9 млрд рублей, прибыль от...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 17:44
В летнем сезоне авиакомпании РФ будут планово обслуживаться в аэропортах Турции - Росавиация
Авиавласти России и Турции в ходе переговоров в Анкаре в пятницу констатировали, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне этого года будут обслуживаться в турецких аэропортах согласно ранее заключенным договоренностям, сообщила представитель Росавиации...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 17:36
Индекс потребдоверия в США в марте неожиданно снизился до 63,4 пункта
Индекс потребительского доверия в США в марте понизился до 63,4 пункта с 67 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Снижение зафиксировано впервые за четыре месяца.

Аналитики,...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 17:29
Китайский Минфин оштрафовал Deloitte на рекордные $30,8 млн
Китайские власти закрыли пекинский офис Deloitte Touche Tohmatsu на 3 месяца и наложили на компанию рекордный штраф в размере 212 млн юаней ($30,8 млн), передает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов КНР. За весь 2022 год ведомство оштрафовало бухгалтерские фирмы на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.