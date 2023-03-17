17 марта 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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17 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.03 по 26.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|20.03.2023
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Февраль 2023
|20.03.2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Январь 2023
|21.03.2023
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Март 2023
|21.03.2023
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Январь 2023
|21.03.2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Март 2023
|21.03.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Февраль 2023
|21.03.2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Февраль 2023
|22.03.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Февраль 2023
|22.03.2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Январь 2023
|22.03.2023
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Январь 2023
|22.03.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 марта
|23.03.2023
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2023
|23.03.2023
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2022
|23.03.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 марта
|23.03.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 февраля по 04 марта
|23.03.2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2023
|23.03.2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2023
|23.03.2023
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Март 2023
|24.03.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2023
|24.03.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2023
|24.03.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Январь 2023
|24.03.2023
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2023
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