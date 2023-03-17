.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 76,6044 руб.
.
17 марта 2023 года 16:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 76,6044 руб.
|0
17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 76,6044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4043 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5031 руб. Минимальный курс евро составил 80,975 руб., максимальный - 82,0875 руб. Было заключено 15132... читать дальше
.17 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,659 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,015 руб., максимальный - 77,145 руб. Было... читать дальше
.17 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 821,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1342 руб. Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено... читать дальше
.17 марта 2023 года 19:00
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил пятницу в плюсе за счет ралли Сбербанка, несмотря на внешний пессимизм. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,86% - до 2322,78 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 2,34% и составил... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:50
ПАО "Группа ЛСР" в 2022 году сократило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем предыдущего года на 17,9% - до 13,363 млрд рублей, говорится в материалах компании. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей. Операционная прибыль компании... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:43
Банк России не поддерживает предложение Минстроя установить ставки по ипотеке от застройщиков на уровне 3-4%, поскольку оно сохраняет все риски околонулевых программ, заявила на брифинге в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается опять ипотеки по застройщикам.... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:35
Более 139 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, согласно данным, собранным порталом Layoffs.fyi. При этом показатель увеличился более чем втрое с середины января. Данные говорят о том, что количество сокращений в... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:27
Принятие пакета законопроектов о цифровом рубле и тестирование национальной цифровой валюты идет по плану, опасения банков по поводу проблем с ликвидностью в случае внедрения цифрового рубля обсуждались, но ЦБ не видит рисков, заявила глава регулятора Эльвира... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:20
Вечером нефтяные цены перешли к резкому снижению и завершают неделю рекордным падением с начала года из-за сокращения спроса на рисковые активы. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск рухнули на $2,38 (3,19%) - до $72,32 за баррель.... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:15
В 2060 году доля транспортного сектора в водородной энергетике КНР вырастет до 31%, считают эксперты
Промышленный сектор, вероятно останется главным потребителем водорода в Китае в краткосрочной и среднесрочной перспективе, полагают эксперты, принимавшие участие в отраслевом саммите в Шанхае. На его долю будет приходиться 60% потребления водорода в 2060 году по... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:07
ЦБ РФ пока не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается смены собственника Альфа-банка, нам пока не поступали такие предложения по сделке. Мы не понимаем, нужно ли для этого... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3490,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6363 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,3 руб., максимальный - 77,1375... читать дальше
.17 марта 2023 года 17:52
По итогам 2022 года "Татнефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза - до 241,863 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 19,6% - до 1,279 трлн рублей. Валовая прибыль - на 64% - до 440,9 млрд рублей, прибыль от... читать дальше
.17 марта 2023 года 17:44
Авиавласти России и Турции в ходе переговоров в Анкаре в пятницу констатировали, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне этого года будут обслуживаться в турецких аэропортах согласно ранее заключенным договоренностям, сообщила представитель Росавиации... читать дальше
.17 марта 2023 года 17:36
Индекс потребительского доверия в США в марте понизился до 63,4 пункта с 67 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Снижение зафиксировано впервые за четыре месяца. Аналитики,... читать дальше
.17 марта 2023 года 17:29
Китайские власти закрыли пекинский офис Deloitte Touche Tohmatsu на 3 месяца и наложили на компанию рекордный штраф в размере 212 млн юаней ($30,8 млн), передает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов КНР. За весь 2022 год ведомство оштрафовало бухгалтерские фирмы на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.