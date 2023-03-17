.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,4095 руб., евро - 81,1418 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий
Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.
 
Онлайн-продавцов нелегальной продукции занесут в черный список
Во 2-м квартале маркетплейсы начнут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров. Речь идет о реестре недобросовестных поставщиков. Все площадки получат доступ к такому перечню, а значит, смогут оперативно блокировать нарушителей. Как...
 
Россия будет нуждаться к 2030 году в 1 млн разработчиков и операторов дронов
Россия будет нуждаться к 2030 г. примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом "Ведомостям" сообщил представитель Минпромторга. Сейчас их "порядка 10% от...
 
Россияне продолжают интересоваться недвижимостью в Европе
С начала года по 15 марта спрос россиян на покупку недвижимости в Европе оказался на 5% ниже аналогичного периода 2022 года и на 54% превысил уровень 2019 года. Такие данные приводит Tranio, пишет "Коммерсант". По их оценкам, европейские страны...
 
17 марта 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,4095 руб., евро - 81,1418 руб.

 0
17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 76,4095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,38 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 81,1418 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,55 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 марта 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 79,45/85 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,45/85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи вырос на 55...
.
17 марта 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 75,27/79,41 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,27/79,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.
17 марта 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77/78,05 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77/78,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
.
17 марта 2023 года 12:57
ЦБ Китая с 27 марта снижает норму резервирования для банков на 0,25 п.п
Народный банк Китая (НБК) объявил о снижении норматива обязательных резервов для банков для поддержания ликвидности на достаточном уровне, а также лучшего обеспечения финансами ключевых отраслей и стимулирования экономического роста.

Регулятор сократит норматив...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 12:43
АКРА подтвердило рейтинг ИСКЧ на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании отражает, по мнению агентства,...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 12:33
Объем вливаний в фонды денежного рынка в США за неделю составил $120,93 млрд - максимум с апреля 2020 г.
Американские фонды денежного рынка зафиксировали максимальный со времен начала пандемии COVID-19 приток средств инвесторов за неделю с момента появления информации о проблемах Silicon Valley Bank (SVB).

Согласно данным Investment Company Institute, объем вливаний в...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 12:23
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снизится на 0,1%
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снизится на 0,1%, до 5 тыс. 327,9 тыс. рублей с 5 тыс. 344 рублей, сообщает Минсельхоз.

Пошлина снижается вторую неделю подряд, впервые с 25 января.

Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 298,2 рубля с 3 тыс. 016,6...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 12:15
Около 40% россиян отметили подорожание лекарств за последний месяц
Повышение цен на лекарства и медикаменты за последние четыре недели отмечают 38% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос социологов о том, "на...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 12:07
"Аэрофлот" и "Библио-глобус" заключили 3-летний контракт на перевозки в составе турпродукта
"Аэрофлот" и туроператор "Библио-глобус" подписали 3-летний контракт на перевозки в составе туристического продукта, сообщила пресс-служба авиакомпании. В рамках сотрудничества "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Их количество и на каком...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1182 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1182 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,075 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 3514 сделок....    читать дальше
.
17 марта 2023 года 11:55
ВТБ разместит 17 марта однодневные бонды серии КС-4-421 на 100 млрд руб. по цене 99,9395% от номинала
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-421 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9395% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 11:54
UBS и Credit Suisse не хотели бы вынужденного объединения, слияние рассматривается как крайняя мера
UBS Group AG и Credit Suisse Group AG не хотели бы вынужденного объединения, однако такая возможность рассматривается наряду с другими сценариями, обсуждаемыми банками с правительством Швейцарии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 11:47
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил почти 13 тыс.
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил почти 13 тыс. случаев, скончались 35 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.

"Выявлено 12915 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 11:40
Госпочта Литвы временно приостановила отправку посылок в Россию
Литовская госпочта Lietuvos pastas временно приостановила доставку посылок в РФ.

"Почта Латвии сообщила, что в целях надлежащего выполнения требований санкций Евросоюза в отношении России больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются вещи, если не...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 11:33
FESCO запустила морскую линию из портов Китая в Петербург по deep sea
Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в рамках развития внешнеторговых маршрутов по deep sea запустила прямой морской сервис FESCO Baltorient Line (FBOL) из портов Китая в Санкт-Петербург через Суэцкий канал без...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 11:26
Переход прав собственности ушедших из РФ компаний АПК следует ограничить рядом условий - депутат
Переход прав собственности ушедших из РФ компаний агропродовольственного сектора следует ограничить рядом условий, которые будут гарантировать их целостность и продолжение инвестиционных планов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.