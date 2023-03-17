ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,4095 руб., евро - 81,1418 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 81,1418 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,55 коп.

17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 76,4095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,38 коп.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,45/85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи вырос на 55...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,27/79,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77/78,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

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Народный банк Китая (НБК) объявил о снижении норматива обязательных резервов для банков для поддержания ликвидности на достаточном уровне, а также лучшего обеспечения финансами ключевых отраслей и стимулирования экономического роста. Регулятор сократит норматив... Регулятор сократит норматив... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании отражает, по мнению агентства,... Кредитный рейтинг компании отражает, по мнению агентства,... читать дальше

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Американские фонды денежного рынка зафиксировали максимальный со времен начала пандемии COVID-19 приток средств инвесторов за неделю с момента появления информации о проблемах Silicon Valley Bank (SVB). Согласно данным Investment Company Institute, объем вливаний в... Согласно данным Investment Company Institute, объем вливаний в... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снизится на 0,1%, до 5 тыс. 327,9 тыс. рублей с 5 тыс. 344 рублей, сообщает Минсельхоз. Пошлина снижается вторую неделю подряд, впервые с 25 января. Пошлина снижается вторую неделю подряд, впервые с 25 января. Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 298,2 рубля с 3 тыс. 016,6... Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 298,2 рубля с 3 тыс. 016,6... читать дальше

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Повышение цен на лекарства и медикаменты за последние четыре недели отмечают 38% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра. Отвечая на вопрос социологов о том, "на... Отвечая на вопрос социологов о том, "на... читать дальше

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"Аэрофлот" и туроператор "Библио-глобус" подписали 3-летний контракт на перевозки в составе туристического продукта, сообщила пресс-служба авиакомпании. В рамках сотрудничества "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Их количество и на каком... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1182 руб. Минимальный курс юаня составил 11,075 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 3514 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,075 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 3514 сделок.... читать дальше

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7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-421 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9395% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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UBS Group AG и Credit Suisse Group AG не хотели бы вынужденного объединения, однако такая возможность рассматривается наряду с другими сценариями, обсуждаемыми банками с правительством Швейцарии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам... По словам... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил почти 13 тыс. случаев, скончались 35 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "Выявлено 12915 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за... "Выявлено 12915 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за... читать дальше

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Литовская госпочта Lietuvos pastas временно приостановила доставку посылок в РФ. "Почта Латвии сообщила, что в целях надлежащего выполнения требований санкций Евросоюза в отношении России больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются вещи, если не... "Почта Латвии сообщила, что в целях надлежащего выполнения требований санкций Евросоюза в отношении России больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются вещи, если не... читать дальше

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Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в рамках развития внешнеторговых маршрутов по deep sea запустила прямой морской сервис FESCO Baltorient Line (FBOL) из портов Китая в Санкт-Петербург через Суэцкий канал без... читать дальше

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Переход прав собственности ушедших из РФ компаний агропродовольственного сектора следует ограничить рядом условий, которые будут гарантировать их целостность и продолжение инвестиционных планов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике... читать дальше

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