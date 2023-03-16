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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0521 руб.
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16 марта 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0521 руб.

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16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 752 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0521 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,992 руб., максимальный - 11,207 руб. Было заключено 58014 сделок. Объем торгов составил 111877,28 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,09 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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