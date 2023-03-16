Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,0988 руб.

Минимальный курс евро составил 80,5325 руб., максимальный - 82,6225 руб. Было заключено 25059 сделок. Объем торгов составил 76562,3 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,18 руб. за евро.

16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3952,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0988 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40177,040 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 259,457 млрд руб., или на...

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О "МТС" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 16... Сбор заявок прошел 16... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4402 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,75 руб., максимальный - 77,49 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 75,75 руб., максимальный - 77,49 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 752 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0521 руб. Минимальный курс юаня составил 10,992 руб., максимальный - 11,207 руб. Было заключено 58014 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,992 руб., максимальный - 11,207 руб. Было заключено 58014 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3952,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0988 руб. Минимальный курс евро составил 80,5325 руб., максимальный - 82,6225 руб. Было... Минимальный курс евро составил 80,5325 руб., максимальный - 82,6225 руб. Было... читать дальше

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Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по российским стандартам (РСБУ) в 2022 году выросла на 101,2%, или в 2 раза, - до 640,36 млрд рублей, сообщается в отчетности ПАО. Дивидендная политика компании основана на отчетности по международным стандартам. Выплате акционерам подлежит не... Дивидендная политика компании основана на отчетности по международным стандартам. Выплате акционерам подлежит не... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне новой волны снижения нефти из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления... читать дальше

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Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство РФ законопроект о расширении круга лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе". "Сейчас... "Сейчас... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка и его облигаций старшего необеспеченного долга на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом, выпусков бессрочных субординированных облигаций - B(RU), сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению. Инвесторы обеспокоены банкротством американских банков и последствиями этого для финансовой системы, а также ожиданиями повышения процентных ставок США, сообщает Trading Economics. Эти факторы могут оказать негативное влияние на экономику... читать дальше

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Экспорт нефти из США в 2022 году вырос на 22% и достиг рекордных 3,6 млн баррелей в сутки, сообщает Управление энергетической информации Минэнерго (EIA). Рост поставок обусловлен увеличением объемов добычи, использованием стратегического резерва (SPR) и повышением... Рост поставок обусловлен увеличением объемов добычи, использованием стратегического резерва (SPR) и повышением... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) не отказывается от своей приверженности борьбе с высокой инфляцией, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания. "Позвольте мне заверить вас, что мы намерены бороться с инфляцией и вернуть ее к 2%", - сказала... читать дальше

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АО "Группа компаний "Медси" завершило размещение двух выпусков 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях эмитента. Сбор заявок на займы прошел 14 марта. Участие в выпуске принял широкий круг розничных и... Сбор заявок на займы прошел 14 марта. Участие в выпуске принял широкий круг розничных и... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-феврале 2023 года составил в денежном выражении 28,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем в январе-феврале 2022 года, говорится в сообщении Белстата. Среди видов... Среди видов... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-10 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-36400-R-001P. Номинал одной облигации -... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-36400-R-001P. Номинал одной облигации -... читать дальше

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"АвтоВАЗ" хочет реализовать в 2023 году не менее 370 тыс. автомобилей Lada при плане производства на уровне чуть более 400 тыс. штук, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП. "Сколько сможем, столько и продадим. Но хотелось бы не менее 370... читать дальше

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