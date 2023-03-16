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Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, за три месяца, завершившихся 3 марта, снизилась на 1,6% до $1,25 млрд с $1,27 млрд за сопоставимый период годом ранее. В расчете на акцию показатель вырос до... читать дальше

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Капитальные затраты ПАО "Вымпелком" в 2022 году упали на 20,9% - до 59,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В 4-м квартале 2022 года капзатраты сократились на 15,3% - до 17,9 млрд рублей. В 4-м квартале 2022 года капзатраты сократились на 15,3% - до 17,9 млрд рублей. Как поясняет компания, снижение капзатрат связано с тем, что... Как поясняет компания, снижение капзатрат связано с тем, что... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в миноре из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Фондовые индексы Европы завершили вчерашние торги снижением, падение FTSE 100 стало максимальным за 3... Фондовые индексы Европы завершили вчерашние торги снижением, падение FTSE 100 стало максимальным за 3... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,05/78,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи упал...

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Группа "Синара" в 2022 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 9,65 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании. Выручка возросла в 2,9 раза - до 8,4 млрд рублей, себестоимость повысилась также в 2,9 раза - до 4,9 млрд... Выручка возросла в 2,9 раза - до 8,4 млрд рублей, себестоимость повысилась также в 2,9 раза - до 4,9 млрд... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов после активного роста по итогам прошлой сессии. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... читать дальше

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Выручка телекоммуникационного холдинга VEON по итогам 4-го квартала снизилась на 4,9% и составила $940 млн, говорится в сообщении холдинга. В то же время EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 1,2% - до $453 млн. В то же время EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 1,2% - до $453 млн. VEON впервые раскрыл финансовые результаты... VEON впервые раскрыл финансовые результаты... читать дальше

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Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2022 года снизил скорректированный показатель EBITDA на 27% - до $2,584 млрд, сообщила компания. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота на 11% - до 2,4 млн унций, и увеличением денежных затрат (ТСС) на 28% - до $519... Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота на 11% - до 2,4 млн унций, и увеличением денежных затрат (ТСС) на 28% - до $519... читать дальше

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Страны G7 выступают против идеи снижения потолка цен на нефть из России и хотели бы оставить ее на нынешнем уровне - $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за... "G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 2734,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2552,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Объем производства 10 основных цветных металлов в КНР в январе-феврале увеличился на 9,8% и составил 11,92 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны. В том числе выпуск алюминия вырос на 7,5% и достиг 6,74 млн тонн. В том числе выпуск алюминия вырос на 7,5% и достиг 6,74 млн тонн. Как общий объем... Как общий объем... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике. Инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне... Инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне... читать дальше

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6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-421 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Возможность выставления обязательной оферты миноритариям АО не должна быть обусловлена наличием предварительного согласия властей на увеличение доли: это путь к злоупотреблениям со стороны мажоритарного акционера, считает Банк России. Позиция изложена в комментариях к... Позиция изложена в комментариях к... читать дальше

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Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. Как говорится в сообщениях американской торговой площадки, она уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут... Как говорится в сообщениях американской торговой площадки, она уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут... читать дальше

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В феврале объем японского экспорта вырос на 6,5% в годовом выражении, до 7,655 трлн иен ($57,66 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Повышение экспорта отмечено по итогам 24-го месяца подряд. В январе экспорт вырос на 3,5%, минимальными темпами с... В январе экспорт вырос на 3,5%, минимальными темпами с... читать дальше

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