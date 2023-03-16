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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в России в феврале составила 0,46%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,46% после повышения на 0,84% в январе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 10,99%. Аналитики ожидали февральскую инфляцию на уровне 0,5%
 
Путину предложили издать указ о приостановке налоговых соглашений с недружественными странами
Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со странами, которые ввели против России санкции. "В случае поддержки <...> применение пониженных...
 
Российские ноутбуки заняли почти 10% отечественного рынка
В 2022 году российские производители ноутбуков более чем вдвое увеличили свою долю на отечественном рынке этих гаджетов в натуральном выражении - она составила 9% против 4% годом ранее. Такие данные предоставила "Известиям" компания GS Group. При...
 
Ипотеку на "зеленые" дома сделают дешевле
Строить энергоэффективное жилье и покупать в нем квартиры будет выгоднее. Правительство включило такие дома в перечень "зеленых проектов", на которые можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы, пишет "Российская...
 
16 марта 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Январь 2023
12:00 Изменение потребительских цен в Италии Февраль 2023
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Февраль 2023
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 марта
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Март 2023
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Февраль 2023
15:30 Оптовые продажи в Канаде Январь 2023
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 26 февраля по 04 марта
16:15 Процентная ставка ЕЦБ Март 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
16 марта 2023 года 10:20
Adobe получила рекордную выручку в 1-м финквартале
Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, за три месяца, завершившихся 3 марта, снизилась на 1,6% до $1,25 млрд с $1,27 млрд за сопоставимый период годом ранее. В расчете на акцию показатель вырос до...    читать дальше
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16 марта 2023 года 10:12
Капзатраты "Вымпелкома" упали в 2022 году на 20,9%
Капитальные затраты ПАО "Вымпелком" в 2022 году упали на 20,9% - до 59,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В 4-м квартале 2022 года капзатраты сократились на 15,3% - до 17,9 млрд рублей.

Как поясняет компания, снижение капзатрат связано с тем, что...    читать дальше
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16 марта 2023 года 10:04
Российский рынок акций начал торги в небольшом минусе
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в миноре из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии.

Фондовые индексы Европы завершили вчерашние торги снижением, падение FTSE 100 стало максимальным за 3...    читать дальше
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16 марта 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 75,05/78,6 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,05/78,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи упал...
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16 марта 2023 года 09:57
Группа "Синара" в 2022 г . вдвое увеличила чистую прибыль по РСБУ, выручку - почти втрое
Группа "Синара" в 2022 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 9,65 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.

Выручка возросла в 2,9 раза - до 8,4 млрд рублей, себестоимость повысилась также в 2,9 раза - до 4,9 млрд...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:50
Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов после активного роста по итогам прошлой сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:44
Выручка холдинга VEON по итогам 4-го квартала снизилась на 4,9%
Выручка телекоммуникационного холдинга VEON по итогам 4-го квартала снизилась на 4,9% и составила $940 млн, говорится в сообщении холдинга.

В то же время EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 1,2% - до $453 млн.

VEON впервые раскрыл финансовые результаты...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:36
По итогам 2022 года EBITDA "Полюса" упала на 27%
Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2022 года снизил скорректированный показатель EBITDA на 27% - до $2,584 млрд, сообщила компания.

Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота на 11% - до 2,4 млн унций, и увеличением денежных затрат (ТСС) на 28% - до $519...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:29
G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель
Страны G7 выступают против идеи снижения потолка цен на нефть из России и хотели бы оставить ее на нынешнем уровне - $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2734,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4221,38 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 2734,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2552,8 млрд руб.

На...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:20
За первые 2 месяца года Китай увеличил выпуск цветных металлов на 9,8%
Объем производства 10 основных цветных металлов в КНР в январе-феврале увеличился на 9,8% и составил 11,92 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны.

В том числе выпуск алюминия вырос на 7,5% и достиг 6,74 млн тонн.

Как общий объем...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:12
Рынки акций АТР падают на опасениях глобальной рецессии
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике.

Инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:10
ВТБ разместит 17 марта однодневные бонды серии КС-4-421 на 100 млрд рублей
6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-421 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:07
ЦБ: зависимость оферты миноритариям от предварительного согласия властей чревата злоупотреблениями
Возможность выставления обязательной оферты миноритариям АО не должна быть обусловлена наличием предварительного согласия властей на увеличение доли: это путь к злоупотреблениям со стороны мажоритарного акционера, считает Банк России.

Позиция изложена в комментариях к...    читать дальше
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16 марта 2023 года 09:00
Биржи Nasdaq и NYSE объявили о делистинге компаний с российским бизнесом
Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России.

Как говорится в сообщениях американской торговой площадки, она уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут...    читать дальше
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16 марта 2023 года 08:55
В феврале рост японского экспорта составил 6,5%
В феврале объем японского экспорта вырос на 6,5% в годовом выражении, до 7,655 трлн иен ($57,66 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Повышение экспорта отмечено по итогам 24-го месяца подряд.

В январе экспорт вырос на 3,5%, минимальными темпами с...    читать дальше
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