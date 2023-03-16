16 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Январь 2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Февраль 2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Февраль 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 марта
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Март 2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 февраля по 04 марта
|16:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|Март 2023
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16 марта 2023 года 10:20
Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, за три месяца, завершившихся 3 марта, снизилась на 1,6% до $1,25 млрд с $1,27 млрд за сопоставимый период годом ранее. В расчете на акцию показатель вырос до... читать дальше
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16 марта 2023 года 10:12
Капитальные затраты ПАО "Вымпелком" в 2022 году упали на 20,9% - до 59,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В 4-м квартале 2022 года капзатраты сократились на 15,3% - до 17,9 млрд рублей.
Как поясняет компания, снижение капзатрат связано с тем, что... читать дальше
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16 марта 2023 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в миноре из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии.
Фондовые индексы Европы завершили вчерашние торги снижением, падение FTSE 100 стало максимальным за 3... читать дальше
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16 марта 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,05/78,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи упал...
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16 марта 2023 года 09:57
Группа "Синара" в 2022 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 9,65 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.
Выручка возросла в 2,9 раза - до 8,4 млрд рублей, себестоимость повысилась также в 2,9 раза - до 4,9 млрд... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:50
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов после активного роста по итогам прошлой сессии.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:44
Выручка телекоммуникационного холдинга VEON по итогам 4-го квартала снизилась на 4,9% и составила $940 млн, говорится в сообщении холдинга.
В то же время EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 1,2% - до $453 млн.
VEON впервые раскрыл финансовые результаты... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:36
Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2022 года снизил скорректированный показатель EBITDA на 27% - до $2,584 млрд, сообщила компания.
Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота на 11% - до 2,4 млн унций, и увеличением денежных затрат (ТСС) на 28% - до $519... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:29
Страны G7 выступают против идеи снижения потолка цен на нефть из России и хотели бы оставить ее на нынешнем уровне - $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 2734,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2552,8 млрд руб.
На... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:20
Объем производства 10 основных цветных металлов в КНР в январе-феврале увеличился на 9,8% и составил 11,92 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны.
В том числе выпуск алюминия вырос на 7,5% и достиг 6,74 млн тонн.
Как общий объем... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:12
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике.
Инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:10
6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-421 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:07
Возможность выставления обязательной оферты миноритариям АО не должна быть обусловлена наличием предварительного согласия властей на увеличение доли: это путь к злоупотреблениям со стороны мажоритарного акционера, считает Банк России.
Позиция изложена в комментариях к... читать дальше
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16 марта 2023 года 09:00
Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России.
Как говорится в сообщениях американской торговой площадки, она уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут... читать дальше
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16 марта 2023 года 08:55
В феврале объем японского экспорта вырос на 6,5% в годовом выражении, до 7,655 трлн иен ($57,66 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Повышение экспорта отмечено по итогам 24-го месяца подряд.
В январе экспорт вырос на 3,5%, минимальными темпами с... читать дальше
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