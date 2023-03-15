Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,7777 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,1525 руб., максимальный - 76,095 руб. Было заключено 12530 сделок. Объем торгов составил 42456,98 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,03 руб. за доллар США.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5665 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7777 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 458 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9769 руб. Минимальный курс юаня составил 10,919 руб., максимальный - 11,012 руб. Было заключено 32682... Минимальный курс юаня составил 10,919 руб., максимальный - 11,012 руб. Было заключено 32682... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8049 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,18 руб., максимальный - 76,22 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,18 руб., максимальный - 76,22 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7036 руб. Минимальный курс евро составил 80 руб., максимальный - 81,4675 руб. Было заключено 22911 сделок.... Минимальный курс евро составил 80 руб., максимальный - 81,4675 руб. Было заключено 22911 сделок.... читать дальше

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Британская экономика избежит рецессии в 2023 году, а темпы роста потребительских цен к концу текущего года замедлятся до 2,9%, заявил министр финансов страны Джереми Хант в среду. Представляя проект бюджета в Палате общин, он пообещал, что правительство предпримет... Представляя проект бюджета в Палате общин, он пообещал, что правительство предпримет... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 7 по 13 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 28 февраля по 6 марта цены снизились на 0,01%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 марта повысилась на 1... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 марта повысилась на 1... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию снизились за период с 7 по 13 марта в среднем на 0,2%, в том числе: - на огурцы - на 10,0%, - на огурцы - на 10,0%, - картофель - на 0,9%, - картофель - на 0,9%, - капусту белокочанную - на 0,8%, - капусту белокочанную - на 0,8%, - морковь - на 0,1%. - морковь - на 0,1%. В... В... читать дальше

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За период с 7 по 13 марта 2023 года потребительские цены выросли на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 февраля по 6 марта была зафиксирована нулевая инфляция. С начала года потребительские цены выросли на 1,32%. С начала года потребительские цены выросли на 1,32%. В марте... В марте... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду закрылся в минусе из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняют опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США, а также на фоне геополитической напряженности. В среду на... В среду на... читать дальше

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В России не планируется ограничивать использование иностранных мессенджеров для личного общения, но в таких "чувствительных" сферах, как банковская отрасль, сервисы должны запускаться только на российских платформах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Мы ни в коем... "Мы ни в коем... читать дальше

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Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 1,8% - до 37,14 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Объем нефтепереработки вырос на 3,3% и составил 116,07 млн тонн. Объем нефтепереработки вырос на 3,3% и составил 116,07 млн тонн. Добыча природного газа в стране в январе-феврале... Добыча природного газа в стране в январе-феврале...

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Нефть эталонных марок ускорила падение после выхода данных о запасах топлива в США, обновив минимумы с декабря 2021 года. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по бакинскому времени рухнула на $3,82 (4,9%) - до $73,63 за... Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по бакинскому времени рухнула на $3,82 (4,9%) - до $73,63 за... читать дальше

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Оборот столичных предприятий сферы услуг в январе текущего года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объём платных услуг, оказанных московскими предприятиями, достиг 228 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин. "На 3% увеличился... "На 3% увеличился... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-февраль 2023 года перечислила в федеральный бюджет 782,1 млрд рублей, что на 38,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 279,5 млрд рублей), следует из опубликованных в среду данных таможенной службы. Из... Из... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5665 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7777 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,1525 руб., максимальный - 76,095 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,1525 руб., максимальный - 76,095 руб. Было... читать дальше

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TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО в три раза - до 20,8 млрд рублей по сравнению с 63,4 млрд рублей в 2021 году, следует из отчета группы. Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2022 года составила 10,1 млрд рублей. Таким образом, в... Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2022 года составила 10,1 млрд рублей. Таким образом, в... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением. Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивают статданные. Dow Jones Industrial Average к 17:22 мск... Dow Jones Industrial Average к 17:22 мск... читать дальше

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