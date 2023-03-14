Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9311 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,901 руб., максимальный - 10,959 руб. Было заключено 29406 сделок. Объем торгов составил 63589,35 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,937 руб. за юань.

14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9311 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40548,949 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,327 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5572 руб. Минимальный курс евро составил 80,135 руб., максимальный - 80,945 руб. Было заключено 17195 сделок.... Минимальный курс евро составил 80,135 руб., максимальный - 80,945 руб. Было заключено 17195 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9311 руб. Минимальный курс юаня составил 10,901 руб., максимальный - 10,959 руб. Было заключено 29406 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,901 руб., максимальный - 10,959 руб. Было заключено 29406 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1610,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2218 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,73 руб., максимальный - 75,5 руб.... Минимальный курс доллара США составил 74,73 руб., максимальный - 75,5 руб.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде вслед за фондовой Европой в рамках коррекционного отскока после падения из-за опасений разрастания банковского кризиса в США. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций в связи с общим снижением... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций в связи с общим снижением... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться, но более умеренными темпами. ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для... ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала 10-летние облигации ПАО НК "Роснефть" серии 002Р-13 с офертой через год объемом не менее 13,5 млрд юаней и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект с поправками в 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленными, в том числе, на сокращение сроков закупочных процедур, сообщила пресс-служба Совета... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в феврале 2023 года уменьшилась на 209,1 млрд рублей, или на 0,9%, до 23 трлн 985,9 млрд рублей с 24 трлн 195,0 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта упали до 7,2%... Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта упали до 7,2%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2112 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,955 руб., максимальный - 75,5 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,955 руб., максимальный - 75,5 руб. Было... читать дальше

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ВЭБ установил спред к ставке RUONIA по облигациям серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом 50 млрд рублей на уровне 1,7% годовых, говорится в сообщениях госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрены... Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрены... читать дальше

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Банк России возобновил после временной приостановки весной 2022 года публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами по методологии платежного баланса, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Последними перед приостановкой публикации 14... Последними перед приостановкой публикации 14... читать дальше

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"Почта России" установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии БО-001Р-08 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2019 года по ставке 7,35% годовых до оферты с исполнением 24 марта 2023... Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2019 года по ставке 7,35% годовых до оферты с исполнением 24 марта 2023...

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2023 года снизился на 5,1% по отношению к январю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов сегодня, инвесторы оценивают данные об инфляции и продолжают следить за развитием ситуации в банковской отрасли. Инфляция в США в феврале замедлилась до 6% в годовом выражении по сравнению с 6,4% в январе и совпала со... Инфляция в США в феврале замедлилась до 6% в годовом выражении по сравнению с 6,4% в январе и совпала со... читать дальше

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АО "Бизнес альянс" установило ставку 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,70% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,70% годовых. Купоны... читать дальше

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