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Денежная база РФ в широком определении в феврале 2023 года уменьшилась на 209,1 млрд рублей, или на 0,9%, до 23 трлн 985,9 млрд рублей с 24 трлн 195,0 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта упали до 7,2%... Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта упали до 7,2%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2112 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,955 руб., максимальный - 75,5 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,955 руб., максимальный - 75,5 руб. Было... читать дальше

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ВЭБ установил спред к ставке RUONIA по облигациям серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом 50 млрд рублей на уровне 1,7% годовых, говорится в сообщениях госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрены... Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрены... читать дальше

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Банк России возобновил после временной приостановки весной 2022 года публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами по методологии платежного баланса, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Последними перед приостановкой публикации 14... Последними перед приостановкой публикации 14... читать дальше

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"Почта России" установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии БО-001Р-08 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2019 года по ставке 7,35% годовых до оферты с исполнением 24 марта 2023... Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2019 года по ставке 7,35% годовых до оферты с исполнением 24 марта 2023...

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2023 года снизился на 5,1% по отношению к январю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов сегодня, инвесторы оценивают данные об инфляции и продолжают следить за развитием ситуации в банковской отрасли. Инфляция в США в феврале замедлилась до 6% в годовом выражении по сравнению с 6,4% в январе и совпала со... Инфляция в США в феврале замедлилась до 6% в годовом выражении по сравнению с 6,4% в январе и совпала со... читать дальше

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АО "Бизнес альянс" установило ставку 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,70% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,70% годовых. Купоны... читать дальше

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Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, по которым объем казначейских кредитов, выделяемых регионам в 2023 г.. увеличивается с запланированных 250 млрд руб. до 315 млрд руб., кроме того, регионы получат дополнительно еще 180 млрд руб. на... читать дальше

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АО "Группа компаний "Медси" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 в размере 10,35% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Объем каждого из выпусков по 3 млрд рублей. Ставке бондов серии 001Р-01... Объем каждого из выпусков по 3 млрд рублей. Ставке бондов серии 001Р-01... читать дальше

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4 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-418 на 11 млрд 718,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о возможности физических и юридических лиц дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и в банки-агенты по вопросу возмещения вкладов. Документ (N14285-8) в начале ноября внесло в парламент... Документ (N14285-8) в начале ноября внесло в парламент... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе. Результат совпал со средним прогнозом... Результат совпал со средним прогнозом... читать дальше

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Страны ОПЕК в феврале увеличили производство нефти на 117 тыс. баррелей в сутки к январю - до 28,92 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса. Больше всех нарастили производство Нигерия и Саудовская Аравия. Тем не менее, добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке... Тем не менее, добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,59 пункта (0,511%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2283,87 (+0,63%) пункта,... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки в течении 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Документ (N197920-8) был внесен в парламент осенью 2022 г., его автор - глава комитета... читать дальше

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