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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9344 руб.
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13 марта 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9344 руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9344 руб. Минимальный курс юаня составил 10,866 руб., максимальный - 11,02 руб. Было заключено 55105 сделок. Объем торгов составил 97845,39 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,927 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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