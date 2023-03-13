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13 марта 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9466 руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9466 руб. Минимальный курс юаня составил 10,907 руб., максимальный - 11,036 руб. Было заключено 2828 сделок. Объем торгов составил 6730,96 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,932 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Максимальное значение за месяц (с 11 февраля по 13 марта) - 75,0642 руб. за доллар, минимальное значение - 72,744 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,32 руб. Это автоматическое сообщение.
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Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 78,8631 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 марта по 13 марта) - 78,8631 руб. за доллар, максимальное значение - 79,6879 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,59 руб. Это автоматическое сообщение.
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