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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в феврале составила 0,46%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,46% после повышения на 0,84% в январе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 10,99%. Аналитики ожидали февральскую инфляцию на уровне 0,5%
 
Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики на 2023 год, отметив в качестве позитивных факторов снятие ковидных ограничений в Китае, существенное ослабление газового кризиса в Европе, а также...
 
Механизм СЗПК пока не заработал в полную силу
Перезапущенный в конце 2022 года механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) пока так и не заработал в полную силу, следует из исследования Sherpa Group "СЗПК и инвестиции: поможет ли обновленный инструмент их привлекать?",...
 
Расширен список товаров для параллельного импорта
IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень товаров параллельного импорта. С соответствующим приказом Минпромторга ознакомились "Известия". Помимо этих брендов в него попали производители одежды, косметики и...
 
13 марта 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
22:00 Бюджет США Февраль 2023

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
13 марта 2023 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 13 марта движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,76 пункта (0,033%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2289,62 (+0,59%) пункта,...    читать дальше
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13 марта 2023 года 14:44
Pfizer покупает специализирующуюся на противораковых препаратах компанию Seagen
Крупнейшая в США фармацевтическая компания Pfizer Inc. достигла соглашения о приобретении конкурирующей Seagen Inc., специализирующейся на противораковых препаратах, за $43 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Pfizer заплатит $229 за акцию Seagen, что...    читать дальше
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13 марта 2023 года 14:36
Годовая чистая прибыль Гознака по РСБУ выросла на 30,5%
По итогам 2022 года чистая прибыль АО "Гознак" по РСБУ выросла на 30,5% - до 8,9 млрд руб. с 6,8 млрд руб. прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка от реализации продукции в 2022 году выросла на 14,2% и составила 54 млрд руб. (47,3 млрд руб. по итогам...    читать дальше
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13 марта 2023 года 14:27
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в Гражданский кодекс о введения цифрового рубля
Комитет Госдумы по законодательству на заседании в понедельник одобрил к принятию в первом чтении поправки, которые вводят в Гражданский кодекс (ГК) термины, необходимые для внедрения цифрового рубля, при этом основной законопроект - в котором прописываются полномочия ЦБ и...    читать дальше
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13 марта 2023 года 14:15
Минсельхоз предлагает законодательно закрепить в РФ понятие "фермерская продукция"
Минсельхоз предлагает законодательно закрепить в РФ такое понятие, как "фермерская продукция", сообщила директор департамента развития сельских территорий министерства Ксения Шевелкина в ходе обсуждения в Совете Федерации дополнительных механизмов сбыта фермерской продукции для...    читать дальше
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13 марта 2023 года 14:07
Цена на дизтопливо на АЗС Москвы замерла после трех недель снижения, цены на бензин стабильны с декабря
Средняя розничная стоимость дизельного топлива на столичных заправках за прошедшую неделю не изменилась, оставшись на отметке 58,8 руб./л, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Предыдущие 3 недели цена ДТ на АЗС Москвы снижалась на 4-9 копейки...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:58
Экспорт черных металлов из России в 2022 году снизился на 15,2%
В прошлом году Россия сократила выручку от экспорта черных металлов на 15,2% - до $24,5 млрд по сравнению с $28,9 млрд в 2021 году, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Объем импорта черных металлов в стоимостном выражении упал на 14,7%, до $5,1...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:50
Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленными изменениями
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики, инвесторы реагировали на новости о закрытии двух банков в США.

Как сообщалось, американский банк Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:43
РФ снизила экспорт древесины и продукции из нее в 2022 г. на 24,3%
Россия в 2022 году экспортировала древесину и изделия из нее (код ТН ВЭД 44) на $8 млрд 974,9 млн, что на 24,3% меньше, чем в 2021 году, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС), с понедельника частично вернувшейся к публикации внешнеторговой...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:34
ЦБ РФ 14 марта выпускает памятную серебряную монету в серии "Памятники архитектуры России"
Банк России 14 марта выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей "Музей-заповедник "Александровская слобода", Владимирская область" в серии "Памятники архитектуры России", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена тиражом 1 тыс. штук...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:26
Кредитование сезонных полевых работ в РФ к 7 марта выросло почти на 26%
Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 7 марта направили на кредитование сезонных полевых работ 153 млрд рублей, что на 25,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 85,1 млрд рублей...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:18
Goldman Sachs отозвал свой прогноз повышения ставки ФРС в марте из-за банкротства банков
Аналитики ведущего американского банка Goldman Sachs Group отозвали свой прогноз, предусматривавший повышение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, в свете банкротства двух банков и повышенных рисков в...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 13 марта растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,81 пункта (0,299%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2283,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2289,62...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:10
Россия при экспорте нефти в Индию будет исходить из соответствующих решений президента - Песков
Россия будет исходить из соответствующих решений главы государства при экспорте нефти в Индию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с Песковым в понедельник представители СМИ попросили его прокомментировать сообщения о том, что Индия...    читать дальше
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13 марта 2023 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 75,0642 руб.
Максимальное значение за месяц (с 11 февраля по 13 марта) - 75,0642 руб. за доллар, минимальное значение - 72,744 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,32 руб.

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13 марта 2023 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 78,8631 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 марта по 13 марта) - 78,8631 руб. за доллар, максимальное значение - 79,6879 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,59 руб.

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