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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9572 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,795 руб., максимальный - 76,11 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,795 руб., максимальный - 76,11 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4591 руб. Минимальный курс евро составил 80,03 руб., максимальный - 81,2 руб. Было заключено 15026 сделок.... Минимальный курс евро составил 80,03 руб., максимальный - 81,2 руб. Было заключено 15026 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9083 руб. Минимальный курс юаня составил 10,855 руб., максимальный - 10,966 руб. Была заключена 32521 сделка.... Минимальный курс юаня составил 10,855 руб., максимальный - 10,966 руб. Была заключена 32521 сделка.... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году составила 15,3 млн человек против 16 млн в 2021 году, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Уровень бедности в РФ в 2022 г. снизился до исторического минимума в 10,5% с 11% в 2021... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию снизились за период с 28 февраля по 6 марта в среднем на 2,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 февраля потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ снизились на 0,8%. Огурцы подешевели на... Огурцы подешевели на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 февраля по 6 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 21 по 27 февраля цены снизились на 0,01%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 марта осталась на... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 марта осталась на... читать дальше

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В 2022 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем в 2021 году, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре сальдированная прибыль российских... В декабре сальдированная прибыль российских... читать дальше

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За период с 28 февраля по 6 март 2023 года потребительские цены не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 февраля дефляция составила 0,02%. С начала года потребительские цены выросли на 1,3%. С начала года потребительские цены выросли на 1,3%. В марте 2022 года... В марте 2022 года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне негативной динамики внешних площадок. В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций. В минусе торговалась Европа. В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы начали торги снижением на данных с рынка труда. По... Американские фондовые индексы начали торги снижением на данных с рынка труда. По... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту на данных с рынка труда США По мнению аналитиков, более значительный, чем ожидалось прирост числа рабочих мест в США является позитивным фактором для нефтяного рынка, сообщает MarketWatch. Количество рабочих мест в экономике в феврале... Количество рабочих мест в экономике в феврале... читать дальше

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Евро и доллар США растут на Московской бирже в пятницу вечером, курс евро поднялся выше 81 руб./EUR1 впервые с 22 апреля 2022 года, доллар торгуется выше 76 руб./$1. Курс евро составил 81,01 руб. в 18:01 мск, что на 76,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.... Курс евро составил 81,01 руб. в 18:01 мск, что на 76,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги снижением на данных с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс.,... Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс.,... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,3 млн тонн. В том числе, объем перевалки сухих грузов вырос на 4,9% - до 65,4 млн тонн, наливных грузов увеличился на 7% - до 74,9... читать дальше

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Сев яровых культур идет в шести регионах РФ, засеяно 157 тыс. га, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева по итогам его встречи с депутатами Госдумы. Озимые подкормлены на 3,3 млн га. Общая посевная площадь в 2023 году немного увеличится и превысит 82... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9454 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7875 руб., максимальный - 76,0825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,7875 руб., максимальный - 76,0825 руб. Было... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на их выплату 11,018 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

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