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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2%
В январе ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом сравнении после падения на 4,2% в декабре, говорится в докладе Минэкономразвития. При этом с исключением сезонного фактора экономика выросла на 0,2%
 
СП: необходим мониторинг задолженности организаций корпоративного сектора экономики
При ухудшении экономической ситуации в среднесрочной перспективе есть риски, что отдельным системообразующим компаниям и системно значимым кредитным организациям может потребоваться дополнительная финансовая поддержка со стороны государства,...
 
Маркетплейсы обяжут проверять товары до продаж
Маркетплейсы обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре, рассказали "Известиям" в службе. Это можно...
 
Картельные сговоры на товарных рынках предлагается декриминализировать
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым вывести из-под уголовной ответственности картельные сговоры на товарных ранках. "Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ...
 
10 марта 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Июль 2022
10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Январь 2023
10:00 Изменение потребительских цен в Германии Февраль 2023
10:00 Промышленное производство в Великобритании Январь 2023
10:45 Внешнеторговый баланс Франции Январь 2023
12:00 Изменение цен производителей в Италии Январь 2023
16:30 Безработица в Канаде Февраль 2023
16:30 Данные с рынка труда США Февраль 2023
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Март 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
10 марта 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,9572 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9572 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,795 руб., максимальный - 76,11 руб. Было заключено...    читать дальше
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10 марта 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,4591 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4591 руб.

Минимальный курс евро составил 80,03 руб., максимальный - 81,2 руб. Было заключено 15026 сделок....    читать дальше
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10 марта 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9083 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9083 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,855 руб., максимальный - 10,966 руб. Была заключена 32521 сделка....    читать дальше
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10 марта 2023 года 19:04
Уровень бедности в РФ в 2022 году снизился до исторического минимума в 10,5% - Росстат
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году составила 15,3 млн человек против 16 млн в 2021 году, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Уровень бедности в РФ в 2022 г. снизился до исторического минимума в 10,5% с 11% в 2021...    читать дальше
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10 марта 2023 года 19:03
За период с 28 февраля по 6 марта цены на плодоовощную продукцию снизились на 2% - Росстат
Цены на плодоовощную продукцию снизились за период с 28 февраля по 6 марта в среднем на 2,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 февраля потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ снизились на 0,8%.

Огурцы подешевели на...    читать дальше
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10 марта 2023 года 19:02
Цены на бензин в РФ по-прежнему стабильны - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 февраля по 6 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 21 по 27 февраля цены снизились на 0,01%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 марта осталась на...    читать дальше
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10 марта 2023 года 19:01
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 2022 год снизилась на 12,6% - Росстат
В 2022 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем в 2021 году, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В декабре сальдированная прибыль российских...    читать дальше
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10 марта 2023 года 19:00
За период с 28 февраля по 6 марта зафиксирована нулевая инфляция - Росстат
За период с 28 февраля по 6 март 2023 года потребительские цены не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 февраля дефляция составила 0,02%.

С начала года потребительские цены выросли на 1,3%.

В марте 2022 года...    читать дальше
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10 марта 2023 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 0,6-0,9%
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне негативной динамики внешних площадок.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций. В минусе торговалась Европа.

Американские фондовые индексы начали торги снижением на данных с рынка труда. По...    читать дальше
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10 марта 2023 года 18:51
Цены на нефть перешли к росту, но завершает неделю в минусе
Цены на нефть перешли к росту на данных с рынка труда США По мнению аналитиков, более значительный, чем ожидалось прирост числа рабочих мест в США является позитивным фактором для нефтяного рынка, сообщает MarketWatch.

Количество рабочих мест в экономике в феврале...    читать дальше
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10 марта 2023 года 18:36
Евро на "Московской бирже" поднялся выше 81 руб.
Евро и доллар США растут на Московской бирже в пятницу вечером, курс евро поднялся выше 81 руб./EUR1 впервые с 22 апреля 2022 года, доллар торгуется выше 76 руб./$1.

Курс евро составил 81,01 руб. в 18:01 мск, что на 76,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов....    читать дальше
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10 марта 2023 года 18:24
Американские фондовые индексы снижаются на данных с рынка труда США
Американские фондовые индексы начали торги снижением на данных с рынка труда.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс.,...    читать дальше
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10 марта 2023 года 18:16
За 2 месяца рост грузооборота морских портов РФ составил в годовом выражении 2,6%
Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,3 млн тонн. В том числе, объем перевалки сухих грузов вырос на 4,9% - до 65,4 млн тонн, наливных грузов увеличился на 7% - до 74,9...    читать дальше
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10 марта 2023 года 18:04
Сев яровых культур идет в шести регионах РФ, засеяно 157 тыс. га
Сев яровых культур идет в шести регионах РФ, засеяно 157 тыс. га, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева по итогам его встречи с депутатами Госдумы. Озимые подкормлены на 3,3 млн га. Общая посевная площадь в 2023 году немного увеличится и превысит 82...    читать дальше
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10 марта 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,9454 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9454 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,7875 руб., максимальный - 76,0825 руб. Было...    читать дальше
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10 марта 2023 года 17:31
"Московская биржа" может выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. на акцию
Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на их выплату 11,018 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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