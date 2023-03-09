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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,1094 руб.
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09 марта 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,1094 руб.
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9 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1094 руб. Минимальный курс евро составил 79,8725 руб., максимальный - 80,4925 руб. Было заключено 18210 сделок. Объем торгов составил 53998,46 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,25 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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