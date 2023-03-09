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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2%
В январе ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом сравнении после падения на 4,2% в декабре, говорится в докладе Минэкономразвития. При этом с исключением сезонного фактора экономика выросла на 0,2%
 
РСПП предлагает обсудить вопрос о снижении давления на бизнес
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Предложения сформированы по итогам форума "Защита бизнеса от уголовного и административного давления:...
 
Ввоз в РФ серых смартфонов фактически прекратился
О практически полном прекращении поставок серых смартфонов в Россию "Известиям" рассказали несколько продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков. По словам собеседника, из-за дефицита устройства, ввезенные без соблюдения...
 
Средний срок возврата ипотечных займов вырос до 24 лет
Ипотечные займы в России бьют очередной рекорд, их сроки приближаются к 27 годам. То есть выплачивать ипотеку россияне будут половину взрослой жизни, а это уже опасное явление, считают эксперты. Закредитованность населения на фоне снижения...
 
09 марта 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 26 февраля по 04 марта
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 19 по 25 февраля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
09 марта 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 9 марта снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,22 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2291,38 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,31 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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09 марта 2023 года 10:22
Индекс МосБиржи в ходе торгов превышал 2300 пунктов впервые с 20 сентября
Индекс МосБиржи в ходе торгов превысил рубеж 2300 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и выхода неплохого отчета Сбербанка по МСФО за 2022 год.

К 10:08 мск индекс МосБиржи составил 2300,07 пункта (+0,2%), индекс РТС -...
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09 марта 2023 года 10:14
Запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов за 2022 год
Достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

"Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер...    читать дальше
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09 марта 2023 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1525,7 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1525,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 марта 2023 года 10:06
Рынок акций РФ начал торги вблизи уровней предыдущего закрытия
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал вблизи уровней предыдущего закрытия на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в середине недели после заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла об ужесточении монетарной политики.

Европейские фондовые...    читать дальше
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09 марта 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 75,83/78,82 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,83/78,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи...
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09 марта 2023 года 09:59
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году сократилась в 4,6 раза
Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза, или на 78,3%, - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:54
Чистая прибыль Deutsche Post в 4-м квартале снизилась на 10%
Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG, работающая под маркой Deutsche Post DHL Group, сократила чистую прибыль и EBIT в четвертом квартале 2022 года, однако увеличила выручку и повысила дивиденды.

Как говорится в пресс-релизе Deutsche Post, ее...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:45
Минсельхоз США сохранил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом сельхозгоду на уровне 92 млн тонн
Минсельхоз США в мартовском отчете сохранил на уровне февраля прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) - 43,5 млн тонн. Не изменились и оценки сбора пшеницы - 92 млн тонн, а также переходящих запасов - 14,39 млн тонн.

Прогноз экспорта...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:37
Минэнерго РФ утвердило схему и программу развития энергосистем до 2028 года
Минэнерго РФ утвердило первую схему и программы развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2023-2028 гг., соответствующий приказ размещен на сайте министерства.

Утвержденные параметры прогноза энергопотребления на этот срок совпадают с представленными ранее в...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:31
Доллар дешевеет к основным мировым валютам
Курс доллара США снижается сегодня к основным мировым валютам.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,08% - до 105,57 пункта. Днем ранее он поднимался до 105,88 пункта, что было максимальным уровнем с 1...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2608,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4578,14 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 марта составили по Российской Федерации 2608,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2427,2 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:18
Публичные компании США начали раскрывать полное ежегодное вознаграждение CEO
Американские публичные компании начали раскрывать реальную сумму ежегодного вознаграждения CEO, рассчитанную с учетом изменений цены включенных в компенсационный пакет акций.

Согласно введенным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) новым правилам, вознаграждение...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:13
ВТБ разместит 10 марта однодневные бонды серии КС-4-416 на 150 млрд рублей
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-416 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:11
Решение о ставке ФРС в марте будет зависеть от статданных - Пауэлл
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты...    читать дальше
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09 марта 2023 года 09:04
Азиатские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Трейдеры оценивают статданные, а также новости из США.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) пока не приняло решения о том, на какую величину...    читать дальше
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