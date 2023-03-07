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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,5506 руб.
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07 марта 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,5506 руб.
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7 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5506 руб. Минимальный курс евро составил 80,3025 руб., максимальный - 80,6575 руб. Было заключено 14914 сделок. Объем торгов составил 44673,43 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,59 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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