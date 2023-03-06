Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,2699 руб.

Минимальный курс евро составил 79,9075 руб., максимальный - 80,885 руб. Было заключено 6098 сделок. Объем торгов составил 16193,17 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,31 руб. за евро.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2699 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40785,299 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 497,327 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8693 руб. Минимальный курс юаня составил 10,82 руб., максимальный - 10,979 руб. Было заключено 39196 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,82 руб., максимальный - 10,979 руб. Было заключено 39196 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2070 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2511 руб. Минимальный курс евро составил 79,92 руб., максимальный - 80,89 руб. Было заключено 16280 сделок.... Минимальный курс евро составил 79,92 руб., максимальный - 80,89 руб. Было заключено 16280 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4649 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,2425 руб., максимальный - 75,915 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,2425 руб., максимальный - 75,915 руб. Было... читать дальше

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Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора. При этом ЦБ сохранил все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. "Банк... "Банк... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги уверенным ростом и завершил понедельник так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,96% и составил 2294,12 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,96% и составил 2294,12 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,36% - до 958,26 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,36% - до 958,26 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги правительства Белоруссии в иностранной и национальной валютах на уровне "В+" с "развивающимся" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные кредитные рейтинги в инвалюте... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 11 трлн 106,4 млрд рублей (эквивалент $147,237 млрд), или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. На 1 февраля объем фонда составил 10 трлн 807,595 млрд рублей (эквивалент $155,299... На 1 февраля объем фонда составил 10 трлн 807,595 млрд рублей (эквивалент $155,299... читать дальше

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В ходе торгов в понедельник фондовые индексы США растут, рынок ждет новых сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:15 мск вырос на 127,54 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:15 мск вырос на 127,54 пункта... читать дальше

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На бывшем заводе французской TotalEnergies в Калужской области возобновится выпуск смазочных материалов, приостановленный из-за санкций, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Но компанию, которая будет производить масла, пока не... Но компанию, которая будет производить масла, пока не... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 92 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4915 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,25 руб., максимальный - 75,905 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,25 руб., максимальный - 75,905 руб. Было заключено... читать дальше

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Бундесбанк в 2022 году изъял из обращения в Германии 44,145 тыс. фальшивых купюр на общую сумму 2,7 млн евро, что на 5,2% превышает показатель предыдущего года, сообщается в пресс-релизе. "В 2022 году количество подделок немного увеличилось. Вероятно, это связано с тем,... "В 2022 году количество подделок немного увеличилось. Вероятно, это связано с тем,... читать дальше

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ГК "Русагро" в марте рассчитывает прояснить вопрос делистинга GDR с Лондонской биржи и листинга на другой иностранной фондовой бирже, сообщил в понедельник финансовый директор компании Александр Тарасов в ходе телефонной конференции. "У нас есть проблемы с иностранными... "У нас есть проблемы с иностранными... читать дальше

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Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, за 2022 год составила минус 0,05% годовых, с момента создания фонда - 1,1% годовых, говорится в... читать дальше

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В феврале число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире выросло по итогам второго месяца подряд и находится на максимуме почти за 3 года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем... В среднем в минувшем... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-413 на 19 млрд 156,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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