Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,0441 руб.

Минимальный курс евро составил 79,8325 руб., максимальный - 80,425 руб. Была заключена 14131 сделка. Объем торгов составил 46445,13 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,29 руб. за евро.

3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0441 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 40287,973 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,483 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 76 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,913 руб. Минимальный курс юаня составил 10,872 руб., максимальный - 10,938 руб. Было заключено 23440 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,872 руб., максимальный - 10,938 руб. Было заключено 23440 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0441 руб. Минимальный курс евро составил 79,8325 руб., максимальный - 80,425 руб. Была заключена 14131... Минимальный курс евро составил 79,8325 руб., максимальный - 80,425 руб. Была заключена 14131... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4767 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,065 руб., максимальный - 75,79 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,065 руб., максимальный - 75,79 руб. Было заключено... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов, завершил пятницу в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,79% и составил 2272,20 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,79% и составил 2272,20 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,3% - до 945,41 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,3% - до 945,41 пункта. Европейские рынки акций в... Европейские рынки акций в... читать дальше

.

Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии. Соответствующий указ ("О дополнительных временных мерах... Соответствующий указ ("О дополнительных временных мерах... читать дальше

.

В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются в ожидании статданных. Инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы, сообщает Trading Economics. Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск... Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4823 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,0425 руб., максимальный - 75,705 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,0425 руб., максимальный - 75,705 руб. Было... читать дальше

.

Минтруд РФ предложил распространить программу трудовой мобильности на переезды внутри одного региона, сообщили журналистам в министерстве. Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале нормативно-правовых актов. "Промышленные... "Промышленные... читать дальше

.

Глубина продаж туров из России за рубеж минимальна, туристы могут бронировать в пятницу туры с вылетом в субботу, сообщил гендиректор туроператора "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов. "По зарубежным турам глубина продаж минимальная. Брони могут быть утром в пятницу с выездом на... "По зарубежным турам глубина продаж минимальная. Брони могут быть утром в пятницу с выездом на... читать дальше

.

АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в "Ростех") добыло очередной самородок минерала, весом более 1 кг, сообщила пресс-служба предприятия. Самородок, получивший название "Гламурный", добыт в Приморском карьере. Самородок, вес которого составляет 1 кг 72... Самородок, вес которого составляет 1 кг 72... читать дальше

.

Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на этой неделе, обновив максимум с ноября прошлого года, пишет MarketWatch. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам поднялась до 6,65% годовых по сравнению с 6,5% неделей ранее, свидетельствуют... Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам поднялась до 6,65% годовых по сравнению с 6,5% неделей ранее, свидетельствуют... читать дальше

.

В 4-м квартале 2022 г. выручка ПАО "МТС" составила 144,4 млрд рублей, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2021 года, говорится в пресс-релизе компании. OIBDA группы в отчетном периоде увеличилась на 0,4% и составила 55,6 млрд рублей. OIBDA группы в отчетном периоде увеличилась на 0,4% и составила 55,6 млрд рублей. Оба показателя... Оба показателя... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 06.03 по 12.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Райффайзенбанк, который с 1-й декады января 2023 года не входил в состав 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 3-й декаде февраля вновь включен в топ-10, заменив в составе группы банков-лидеров Московский кредитный банк (МКБ), следует из... читать дальше

.

В среду, 8 марта, в России праздник - Международный женский день. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.