03 марта 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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3 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.03 по 12.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.03.2023
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Январь 2023
|06.03.2023
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Февраль 2023
|06.03.2023
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2023
|06.03.2023
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Январь 2023
|07.03.2023
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Январь 2023
|07.03.2023
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Январь 2023
|08.03.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2023
|08.03.2023
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Январь 2023
|08.03.2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Январь 2023
|08.03.2023
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|IV квартал 2022
|08.03.2023
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Февраль 2023
|08.03.2023
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Январь 2023
|08.03.2023
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Март 2023
|08.03.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 февраля по 03 марта
|09.03.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 февраля
|09.03.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 февраля
|10.03.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|10.03.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Январь 2023
|10.03.2023
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Январь 2023
|10.03.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Февраль 2023
|10.03.2023
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Январь 2023
|10.03.2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Январь 2023
|10.03.2023
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Февраль 2023
|10.03.2023
|16:30
|Безработица в Канаде
|Февраль 2023
|10.03.2023
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2023
Это автоматическое сообщение.
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Оба показателя... читать дальше
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03 марта 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 06.03 по 12.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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