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Цены на нефть опускаются сегодня после подъема до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии. Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для маневра в плане дальнейшего подъема... Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для маневра в плане дальнейшего подъема... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 150,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $8,9 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы. Бостик, не... Бостик, не... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,4675 руб. (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,4675 руб. (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). К 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... К 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... читать дальше

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Силуанов отметил ускорение поступления налоговых доходов в бюджет Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечает ускорение поступления налоговых доходов в бюджетную систему страны в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "За 2 месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило более 5 трлн рублей налоговых доходов, что... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг на подъеме, несмотря на статданные, показавшие ускорение базовой инфляции в еврозоне. Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, опубликованным в четверг, инфляция в еврозоне в... Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, опубликованным в четверг, инфляция в еврозоне в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 75,4729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 80,1897 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 80,1897 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Промышленное производство во Франции Промышленное производство во Франции ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40231,225 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 129,382 млрд руб., или на...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004Р-04 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-004P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-004P. Номинал одной облигации по... Номинал одной облигации по... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Райффайзенбанк" на уровне ruAAA, по рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, сильной капитальной... "Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, сильной капитальной... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0793 руб. Минимальный курс евро составил 78,925 руб., максимальный - 80,59 руб. Было заключено 28337 сделок.... Минимальный курс евро составил 78,925 руб., максимальный - 80,59 руб. Было заключено 28337 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,000000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9054 руб. Минимальный курс юаня составил 10,845 руб., максимальный - 10,945 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 10,845 руб., максимальный - 10,945 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4593 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,0425 руб., максимальный - 75,6675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,0425 руб., максимальный - 75,6675 руб. Было... читать дальше

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