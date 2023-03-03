03 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Январь 2023
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|IV квартал 2022
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Январь 2023
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Январь 2023
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Февраль 2023
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03 марта 2023 года 08:32
Цены на нефть опускаются сегодня после подъема до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии.
Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для маневра в плане дальнейшего подъема... читать дальше
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03 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 150,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $8,9 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 марта 2023 года 08:27
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы.
Бостик, не... читать дальше
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03 марта 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,4675 руб. (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия).
К 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... читать дальше
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03 марта 2023 года 08:14
Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечает ускорение поступления налоговых доходов в бюджетную систему страны в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "За 2 месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило более 5 трлн рублей налоговых доходов, что... читать дальше
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03 марта 2023 года 08:07
Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг на подъеме, несмотря на статданные, показавшие ускорение базовой инфляции в еврозоне.
Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, опубликованным в четверг, инфляция в еврозоне в... читать дальше
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03 марта 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 75,4729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,16 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 80,1897 руб. По сравнению с...
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03 марта 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:45
Промышленное производство во Франции
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02 марта 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40231,225 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 129,382 млрд руб., или на...
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02 марта 2023 года 19:32
Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004Р-04 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-004P.
Номинал одной облигации по... читать дальше
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02 марта 2023 года 19:31
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Райффайзенбанк" на уровне ruAAA, по рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, сильной капитальной... читать дальше
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02 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0793 руб.
Минимальный курс евро составил 78,925 руб., максимальный - 80,59 руб. Было заключено 28337 сделок.... читать дальше
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02 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,000000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9054 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,845 руб., максимальный - 10,945 руб. Было... читать дальше
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02 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4593 руб.
Минимальный курс доллара США составил 75,0425 руб., максимальный - 75,6675 руб. Было... читать дальше
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