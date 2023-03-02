Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,4593 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40231,225 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 129,382 млрд руб., или на...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004Р-04 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Райффайзенбанк" на уровне ruAAA, по рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0793 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,000000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9054 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4593 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением индикаторов более чем на 1% на фоне геополитических опасений и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры.

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Цены на нефть отступили от максимумов, зафиксированных ранее в ходе торгов в четверг, но остаются выше значений на закрытие предыдущей сессии.

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Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются в ходе торгов, Dow Jones Industrial Average поднимается вслед за скачком стоимости акций Salesforce Inc.

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Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2023 года снизился по сравнению с февралем 2022 года на 18,1%, до 83,6 трлн рублей со 102,0 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

В феврале по сравнению с январем текущего года объем торгов вырос на...