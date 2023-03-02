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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 3 марта в размере 80,1897 руб.
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02 марта 2023 года 16:09
ЦБ РФ установил курс евро с 3 марта в размере 80,1897 руб.
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2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 80,1897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,89 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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