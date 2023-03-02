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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,2037 руб.
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02 марта 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,2037 руб.
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2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2037 руб. Минимальный курс евро составил 79,88 руб., максимальный - 80,5725 руб. Была заключена 7691 сделка. Объем торгов составил 19538,65 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,2 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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