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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9016 руб.
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02 марта 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9016 руб.

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2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 115,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9016 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,872 руб., максимальный - 10,94 руб. Было заключено 2811 сделок. Объем торгов составил 7090,99 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,895 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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