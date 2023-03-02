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Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале 2023 года выросли в годовом выражении на 4,7%, до 23,437 тыс. шт., сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". Как следует из статистики за предыдущие периоды, в феврале 2022 г. давление на продажи компании продолжал оказывать дефицит... Как следует из статистики за предыдущие периоды, в феврале 2022 г. давление на продажи компании продолжал оказывать дефицит... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал повышением индекса МосБиржи и снижением индекс РТС на фоне разнополярных внешних сигналов с мировых площадок, где негативным фактором выступают сохраняющиеся ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Европейские... Европейские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,39/78,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

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Руководство англо-голландской Shell в 2021 году рассматривало возможность ухода из Европы и переезда в США, чтобы увеличить капитализацию - решение не было принято, но мотивация осталась. В частности, сейчас изучается вариант снижения темпов сокращения добычи нефти и газа по... читать дальше

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ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, выходит на рынок тоников. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее безалкогольный портфель пополнился классическим тоником Abrau Indian Tonic. "Своим развитием категория тоников обязана неослабевающей... "Своим развитием категория тоников обязана неослабевающей... читать дальше

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Курс доллара США растет в ходе сегодняшних торгов на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы, сообщает Trading Economics. Федрезерву необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока ее уровень не достигнет 5-5,25% годовых, заявил... Федрезерву необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока ее уровень не достигнет 5-5,25% годовых, заявил... читать дальше

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Выстраивание и корректировка новых логистических маршрутов в рамках транспортных коридоров с дружественными странами планируется в текущем году для поддержки экспорта страны, сообщил на заседании Координационного совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (КС МАСС)... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 марта составили по Российской Федерации 2600,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2446,7 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-412 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула рынок РФ в связи с событиями на Украине. Как следует из данных ЕГРЮЛ, Кредит Европа банк стал собственником Икано банка 1 марта. Ранее в январе он получил... Ранее в январе он получил... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются сегодня разнонаправленно на корпоративных новостях. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Цена бумаг Nio рухнула на... Цена бумаг Nio рухнула на... читать дальше

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Российское подразделение японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - в рамках третьей с начала года отзывной программы в РФ отзывает 22,712 тыс. седанов Avensis из-за возможных "возрастных" проблем с механизмом срабатывания водительских подушек безопасности, сообщило... читать дальше

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Минюст РФ зарегистрировал приказ Минэнерго о мониторинге цен на экспортируемую российскую нефть во исполнение указа президента РФ о применении специальных мер в ТЭК из-за введения недружественными странами потолка цен (price cap), сообщает Минэнерго. В сообщении... В сообщении... читать дальше

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Ценовая ситуация на рынке сахара РФ в настоящее время стабильна, сообщает Минсельхоз. Формированию такой ситуации способствуют увеличение производства, а также накопленные товарные запасы, поясняет ведомство. Так, на 1 марта цены производителей по сравнению с... Формированию такой ситуации способствуют увеличение производства, а также накопленные товарные запасы, поясняет ведомство. Так, на 1 марта цены производителей по сравнению с... читать дальше

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Торги в среду американские рынки акций завершили без единой динамики: Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января. Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные"... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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