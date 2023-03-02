02 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Январь 2023
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Январь 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 февраля
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|IV квартал 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 февраля
Это автоматическое сообщение.
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02 марта 2023 года 10:11
Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале 2023 года выросли в годовом выражении на 4,7%, до 23,437 тыс. шт., сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Как следует из статистики за предыдущие периоды, в феврале 2022 г. давление на продажи компании продолжал оказывать дефицит... читать дальше
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02 марта 2023 года 10:03
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал повышением индекса МосБиржи и снижением индекс РТС на фоне разнополярных внешних сигналов с мировых площадок, где негативным фактором выступают сохраняющиеся ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва США.
Европейские... читать дальше
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02 марта 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,39/78,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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02 марта 2023 года 09:55
Руководство англо-голландской Shell в 2021 году рассматривало возможность ухода из Европы и переезда в США, чтобы увеличить капитализацию - решение не было принято, но мотивация осталась. В частности, сейчас изучается вариант снижения темпов сокращения добычи нефти и газа по... читать дальше
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02 марта 2023 года 09:46
ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, выходит на рынок тоников. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее безалкогольный портфель пополнился классическим тоником Abrau Indian Tonic.
"Своим развитием категория тоников обязана неослабевающей... читать дальше
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02 марта 2023 года 09:34
Курс доллара США растет в ходе сегодняшних торгов на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы, сообщает Trading Economics.
Федрезерву необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока ее уровень не достигнет 5-5,25% годовых, заявил... читать дальше
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02 марта 2023 года 09:27
Выстраивание и корректировка новых логистических маршрутов в рамках транспортных коридоров с дружественными странами планируется в текущем году для поддержки экспорта страны, сообщил на заседании Координационного совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (КС МАСС)... читать дальше
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02 марта 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 марта составили по Российской Федерации 2600,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2446,7 млрд руб.
На начало... читать дальше
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02 марта 2023 года 09:24
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-412 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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02 марта 2023 года 09:18
Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула рынок РФ в связи с событиями на Украине. Как следует из данных ЕГРЮЛ, Кредит Европа банк стал собственником Икано банка 1 марта.
Ранее в январе он получил... читать дальше
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02 марта 2023 года 09:11
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются сегодня разнонаправленно на корпоративных новостях.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.
Цена бумаг Nio рухнула на... читать дальше
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02 марта 2023 года 08:56
Российское подразделение японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - в рамках третьей с начала года отзывной программы в РФ отзывает 22,712 тыс. седанов Avensis из-за возможных "возрастных" проблем с механизмом срабатывания водительских подушек безопасности, сообщило... читать дальше
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02 марта 2023 года 08:49
Минюст РФ зарегистрировал приказ Минэнерго о мониторинге цен на экспортируемую российскую нефть во исполнение указа президента РФ о применении специальных мер в ТЭК из-за введения недружественными странами потолка цен (price cap), сообщает Минэнерго.
В сообщении... читать дальше
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02 марта 2023 года 08:48
Ценовая ситуация на рынке сахара РФ в настоящее время стабильна, сообщает Минсельхоз.
Формированию такой ситуации способствуют увеличение производства, а также накопленные товарные запасы, поясняет ведомство. Так, на 1 марта цены производителей по сравнению с... читать дальше
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02 марта 2023 года 08:35
Торги в среду американские рынки акций завершили без единой динамики: Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января. Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные"... читать дальше
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02 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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