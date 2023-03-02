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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2%
В январе ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом сравнении после падения на 4,2% в декабре, говорится в докладе Минэкономразвития. При этом с исключением сезонного фактора экономика выросла на 0,2%
 
Небольшие банки предложено допустить к кредитованию проектов с госучастием
Малые и средние банки нужно допустить к кредитованию проектов с господдержкой, предложил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. С этой инициативой Аксаков выступил в ходе Финансового форума Российского союза промышленников и...
 
Порог беспошлинной торговли просят оставить в 1000 евро
Союз потребителей РФ обратился к вице-премьеру Алексею Оверчуку с предложением сохранить порог беспошлинной торговли в РФ на значении в 1000 евро и 31 кг. Это позволит поддержать потребителей в сложный период, когда иностранные бренды покинули...
 
Что изменится в жизни россиян с марта
C марта этого года россиян ждет сразу несколько крупных изменений: работодатели начнут требовать справку об отсутствии судимости у водителей, а также изменится порядок оценки ущерба в случае утечки персональных данных. В ГК РФ добавят главы о...
 
02 марта 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Данные о безработице в Италии Январь 2023
13:00 Данные по безработице в еврозоне Январь 2023
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Февраль 2023
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Февраль 2023
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 18 по 24 февраля
16:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США IV квартал 2022
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 12 по 18 февраля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
02 марта 2023 года 10:11
"АвтоВАЗ" в феврале увеличил продажи в РФ на 4,7%
Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале 2023 года выросли в годовом выражении на 4,7%, до 23,437 тыс. шт., сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Как следует из статистики за предыдущие периоды, в феврале 2022 г. давление на продажи компании продолжал оказывать дефицит...    читать дальше
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02 марта 2023 года 10:03
Российский рынок акций открылся разнонаправленными изменениями индексов
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал повышением индекса МосБиржи и снижением индекс РТС на фоне разнополярных внешних сигналов с мировых площадок, где негативным фактором выступают сохраняющиеся ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Европейские...    читать дальше
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02 марта 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 74,39/78,81 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,39/78,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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02 марта 2023 года 09:55
Shell хочет вернуть американских инвесторов, хотя переезд в США пока отклонен
Руководство англо-голландской Shell в 2021 году рассматривало возможность ухода из Европы и переезда в США, чтобы увеличить капитализацию - решение не было принято, но мотивация осталась. В частности, сейчас изучается вариант снижения темпов сокращения добычи нефти и газа по...    читать дальше
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02 марта 2023 года 09:46
"Абрау-Дюрсо" начинает производство тоников
ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, выходит на рынок тоников. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее безалкогольный портфель пополнился классическим тоником Abrau Indian Tonic.

"Своим развитием категория тоников обязана неослабевающей...    читать дальше
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02 марта 2023 года 09:34
Доллар дорожает к основным валютам на заявлениях представителей ФРС
Курс доллара США растет в ходе сегодняшних торгов на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы, сообщает Trading Economics.

Федрезерву необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока ее уровень не достигнет 5-5,25% годовых, заявил...    читать дальше
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02 марта 2023 года 09:27
Минпромторг выстраивает и корректирует новые логистические маршруты для поддержки экспорта страны
Выстраивание и корректировка новых логистических маршрутов в рамках транспортных коридоров с дружественными странами планируется в текущем году для поддержки экспорта страны, сообщил на заседании Координационного совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (КС МАСС)...    читать дальше
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02 марта 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2600,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4710,44 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 марта составили по Российской Федерации 2600,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2446,7 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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02 марта 2023 года 09:24
ВТБ разместит 3 марта однодневные бонды серии КС-4-412 на 150 млрд рублей
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-412 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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02 марта 2023 года 09:18
"Кредит Европа банк" закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA
Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула рынок РФ в связи с событиями на Украине. Как следует из данных ЕГРЮЛ, Кредит Европа банк стал собственником Икано банка 1 марта.

Ранее в январе он получил...    читать дальше
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02 марта 2023 года 09:11
Азиатские фондовые рынки торгуются без единой динамики
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются сегодня разнонаправленно на корпоративных новостях.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Цена бумаг Nio рухнула на...    читать дальше
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02 марта 2023 года 08:56
Toyota отзывает в России 22,7 тыс. седанов Avensis из-за возможных "возрастных" проблем с подушками безопасности
Российское подразделение японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - в рамках третьей с начала года отзывной программы в РФ отзывает 22,712 тыс. седанов Avensis из-за возможных "возрастных" проблем с механизмом срабатывания водительских подушек безопасности, сообщило...    читать дальше
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02 марта 2023 года 08:49
Минэнерго будет мониторить цены экспорта нефти в рамках price cap на базе данных Argus, ФТС и СПбМТСБ
Минюст РФ зарегистрировал приказ Минэнерго о мониторинге цен на экспортируемую российскую нефть во исполнение указа президента РФ о применении специальных мер в ТЭК из-за введения недружественными странами потолка цен (price cap), сообщает Минэнерго.

В сообщении...    читать дальше
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02 марта 2023 года 08:48
Минсельхоз: ценовая ситуация на российском рынке сахара стабильна
Ценовая ситуация на рынке сахара РФ в настоящее время стабильна, сообщает Минсельхоз.

Формированию такой ситуации способствуют увеличение производства, а также накопленные товарные запасы, поясняет ведомство. Так, на 1 марта цены производителей по сравнению с...    читать дальше
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02 марта 2023 года 08:35
Фондовые индикаторы США завершили торги противоречиво: Dow Jones - в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq - на минимумах с января
Торги в среду американские рынки акций завершили без единой динамики: Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января. Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные"...    читать дальше
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02 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1,05 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1,05 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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