Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,904 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,782 руб., максимальный - 10,939 руб. Было заключено 48978 сделок. Объем торгов составил 105959,74 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,909 руб. за юань.

1 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,904 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40360,607 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 435,722 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5951 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0981 руб. Минимальный курс евро составил 78,82 руб., максимальный - 80,315 руб. Было заключено 23975 сделок.... Минимальный курс евро составил 78,82 руб., максимальный - 80,315 руб. Было заключено 23975 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,904 руб. Минимальный курс юаня составил 10,782 руб., максимальный - 10,939 руб. Было заключено 48978... Минимальный курс юаня составил 10,782 руб., максимальный - 10,939 руб. Было заключено 48978... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,207 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,7125 руб., максимальный - 75,41 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,7125 руб., максимальный - 75,41 руб. Было заключено... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в январе 2023 года увеличился на 13% по сравнению с январем 2022 года, составив 207,5 млрд рублей, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Динамика рынка в январе ускорилась по сравнению с декабрем,... Динамика рынка в январе ускорилась по сравнению с декабрем,...

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Безработица в России в январе 2023 года понизилась до 3,6%, обновив исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года) после предыдущего минимального значения в 3,7%, достигнутого в ноябре и удерживавшегося в декабре 2022 года, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в январе 2023 года в годовом выражении рухнули на 45%, потребительские цены при этом относительно января 2022 года не изменились, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Относительно предыдущего месяца цены... Относительно предыдущего месяца цены... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2022 года составил 0,6% в годовом выражении после роста на 0,3% в ноябре, на 0,4% - в октябре, снижения на 1,4% в сентябре, на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на... читать дальше

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В январе 2023 года оборот розничной торговли в России сократился на 6,6% по сравнению с показателем за январь 2022 года, до 3 трлн 372,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В декабре показатель упал на 10,5%. По сравнению с предыдущим... По сравнению с предыдущим... читать дальше

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Потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ с 21 по 27 февраля снизились на 0,8%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (14 по 20 февраля) цены выросли на 1,2%. Цены на огурцы за неделю понизились на 7,6%,... Цены на огурцы за неделю понизились на 7,6%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ с 21 по 27 февраля снизились на 0,01% относительно предыдущей недели после понижения на 0,02% с 14 по 20 февраля, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены на бензин понизились на... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2023 года снизился на 2,5% в годовом выражении после падения на 4,3% в декабре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре снижение составляло 2,4%, в октябре -... В ноябре снижение составляло 2,4%, в октябре -... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2023 года в добывающих производства вырос до плюс 2,7% с плюс 1,0% в январе, в обрабатывающих производствах увеличился до плюс 3,3% с плюс 1,7% месяцем ранее,... читать дальше

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За период с 21 по 27 февраля 2023 года потребительские цены понизились на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 14 по 20 февраля 2023 года цены повысились на 0,06%. Последний раз потребительские цены в РФ снижались на неделе с 13 по 19 сентября... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне коррекционного роста внешних фондовых площадок и подросшей вечером нефти.. Индекс МосБиржи поднялся к 2280 пунктам во главе с бумагами Газпрома", обновившими максимум за 6 недель. В среду на рынках Азии преобладала... В среду на рынках Азии преобладала... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали повышения индекса... читать дальше

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