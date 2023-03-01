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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 17 февраля по 24 февраля на 1166 тыс. баррелей, бензина - упали на 874 тыс. баррелей
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01 марта 2023 года 18:30
Запасы нефти в США выросли за период с 17 февраля по 24 февраля на 1166 тыс. баррелей, бензина - упали на 874 тыс. баррелей
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1 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1166 тыс. баррелей - до 480,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 874 тыс. баррелей и составили 239,192 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 179 тыс. баррелей, достигнув 122,114 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1900 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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