ЦБ РФ установил курс евро с 2 марта в размере 80,1008 руб.

1 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 80,1008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,74 коп.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 72,6805% от номинала, что соответствует доходности 10,76% годовых, говорится в сообщении Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Общий объем экспорта нефти из Ирака в феврале составил 92,256 млн баррелей, говорится в сообщении министерства нефти страны со ссылкой на предварительные данные государственной компании SOMO. В январе Ирак экспортировал 101,246 млн баррелей нефти. Таким образом, в прошедшем... читать дальше

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В феврале 2023 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 8,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В январе цены в Германии также... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,85 пункта (1,059%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2277,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2287,25 (+1,51%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,38/79,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4414,41 (+35,34) руб./грамм; на серебро - 49,66 (-0,26) руб./грамм; на платину - 2300,83 (+13,35) руб./грамм; на палладий - 3418,59 (-108,94) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 80,1008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,74 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 75,2513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Ключевой барьер на пути инвестиций из-за рубежа - ежемесячный лимит на перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж, считают в Минфине РФ. "Самое главное ограничение - это $1 млн в месяц (лимит на переводы), это самое основное... "Самое главное ограничение - это $1 млн в месяц (лимит на переводы), это самое основное... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2513 руб. По... читать дальше

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Производство электроэнергии на АЭС России в феврале составило более 16,6 млрд кВт.ч, сообщил "Росэнергоатом" в своем Telegram. Точную цифру компания не приводит. При этом в прошлом году, как сообщалось, выработка в соответствующем месяце превысила 18 млрд кВт.ч. Таким... Точную цифру компания не приводит. При этом в прошлом году, как сообщалось, выработка в соответствующем месяце превысила 18 млрд кВт.ч. Таким... читать дальше

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В четверг, 2 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 2 марта, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 165,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 2 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,24 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5936 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0607 руб. Минимальный курс евро составил 79,4075 руб., максимальный - 80,6125 руб. Было заключено 5425... Минимальный курс евро составил 79,4075 руб., максимальный - 80,6125 руб. Было заключено 5425... читать дальше

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Цены на жилье в Великобритании в феврале снизились на 1,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society. Это первое падение показателя с июня 2020 года и самое значительное с ноября 2012 года.... читать дальше

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