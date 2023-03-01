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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,0607 руб.
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01 марта 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,0607 руб.
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1 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5936 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0607 руб. Минимальный курс евро составил 79,4075 руб., максимальный - 80,6125 руб. Было заключено 5425 сделок. Объем торгов составил 17826 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,2475 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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