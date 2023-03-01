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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
Российская экономика в 2022 году снизилась на 2,1% после роста на 5,6% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%) и прогнозов аналитиков.
 
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01 марта 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Февраль 2023
11:55 Данные о безработице в Германии Февраль 2023
12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Январь 2023
16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Февраль 2023
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Февраль 2023
18:00 Объем расходов на строительство в США Январь 2023
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 18 по 24 февраля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская...    читать дальше
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Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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Объем производства косметики в Москве вырос почти на 7%
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"В Москве работает...    читать дальше
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01 марта 2023 года 09:28
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В сентябре...    читать дальше
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01 марта 2023 года 09:26
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 марта составили по Российской Федерации 2238,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2092,8 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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01 марта 2023 года 09:20
Квартальный рост ВВП Австралии составил 0,5% и оказался хуже прогнозов
Экономика Австралии в 4-м квартале 2022 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8%.

Оценка роста экономики в третьем квартале...    читать дальше
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01 марта 2023 года 09:13
Треть компаний из листинга "Мосбиржи" сохраняют приемлемое раскрытие информации - ЦБ
Примерно треть российских компаний, акции которых представлены на Московской бирже, максимально закрыли данные о своей деятельности, треть публикует финансовую отчетность со значительными изъятиями, сообщила на XII Всероссийском форуме по корпоративному управлению директор...    читать дальше
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01 марта 2023 года 09:06
Фондовые рынки АТР растут на статданных из Китая
Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно поднимаются благодаря сильным статданным из Китая.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в...    читать дальше
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01 марта 2023 года 09:00
Законы РФ и нормативы, вступающие в силу 1 марта
С 1 марта вступают в силу ряд законов РФ и нормативов РФ.

Пиво - маркировка

Россия с 1 марта начинает внедрять обязательную цифровую маркировку пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, сообщает...    читать дальше
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01 марта 2023 года 08:53
ЦБ РФ повысил с 1 марта нормативы обязательных резервов банков
Банк России повысил нормативы обязательных резервов для банков.

С 1 марта на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4% повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2...    читать дальше
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01 марта 2023 года 08:45
В феврале китайский промышленный PMI вырос до 52,6 пункта
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Эксперты в среднем ожидали его повышения до 50,5...    читать дальше
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01 марта 2023 года 08:39
Денежная масса в национальном определении в январе уменьшилась на 0,8% - ЦБ РФ
енежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2023 года уменьшилась на 683,4 млрд рублей, или на 0,8%, до 81 трлн 704,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля ускорились до 25,1%...    читать дальше
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01 марта 2023 года 08:33
Нефть дорожает после снижения по итогам февраля
Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимальных отметках за неделю благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $83,95 за баррель, что на $0,5...    читать дальше
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01 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн.

Эмитент

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Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 151,81 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 151,81 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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01 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 28,85 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 28,85 млрд руб.

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Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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