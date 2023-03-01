01 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Февраль 2023
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Февраль 2023
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Февраль 2023
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2023
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Январь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 февраля
Это автоматическое сообщение.
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01 марта 2023 года 09:44
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет в парах с фунтом и евро, однако укрепляется к японской иене.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:37
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-411 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:35
Производство косметических, парфюмерных и гигиенических средств в Москве в 2022 году выросло на 6,9% по сравнению с 2021-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве работает... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:28
В марте пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ составит 2 тыс. 068,1 рубля за тонну после 5 месяцев нулевого значения. Пошлина на подсолнечный шрот вырастет в 1,5 раза - до 3 тыс. 357,2 рубля с 2 тыс. 200,7 рубля за тонну в феврале, сообщает Минсельхоз.
В сентябре... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 марта составили по Российской Федерации 2238,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2092,8 млрд руб.
На начало... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:20
Экономика Австралии в 4-м квартале 2022 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8%.
Оценка роста экономики в третьем квартале... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:13
Примерно треть российских компаний, акции которых представлены на Московской бирже, максимально закрыли данные о своей деятельности, треть публикует финансовую отчетность со значительными изъятиями, сообщила на XII Всероссийском форуме по корпоративному управлению директор... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:06
Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно поднимаются благодаря сильным статданным из Китая.
Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в... читать дальше
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01 марта 2023 года 09:00
С 1 марта вступают в силу ряд законов РФ и нормативов РФ.
Пиво - маркировка
Россия с 1 марта начинает внедрять обязательную цифровую маркировку пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, сообщает... читать дальше
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01 марта 2023 года 08:53
Банк России повысил нормативы обязательных резервов для банков.
С 1 марта на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4% повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2... читать дальше
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01 марта 2023 года 08:45
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).
Эксперты в среднем ожидали его повышения до 50,5... читать дальше
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01 марта 2023 года 08:39
енежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2023 года уменьшилась на 683,4 млрд рублей, или на 0,8%, до 81 трлн 704,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.
Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля ускорились до 25,1%... читать дальше
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01 марта 2023 года 08:33
Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимальных отметках за неделю благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $83,95 за баррель, что на $0,5... читать дальше
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01 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 151,81 млрд руб.
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Размер погашения на... читать дальше
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01 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 28,85 млрд руб.
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