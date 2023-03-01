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В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет в парах с фунтом и евро, однако укрепляется к японской иене. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-411 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Производство косметических, парфюмерных и гигиенических средств в Москве в 2022 году выросло на 6,9% по сравнению с 2021-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В Москве работает... "В Москве работает... читать дальше

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В марте пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ составит 2 тыс. 068,1 рубля за тонну после 5 месяцев нулевого значения. Пошлина на подсолнечный шрот вырастет в 1,5 раза - до 3 тыс. 357,2 рубля с 2 тыс. 200,7 рубля за тонну в феврале, сообщает Минсельхоз. В сентябре... В сентябре... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 марта составили по Российской Федерации 2238,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2092,8 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Экономика Австралии в 4-м квартале 2022 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8%. Оценка роста экономики в третьем квартале... Оценка роста экономики в третьем квартале... читать дальше

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Примерно треть российских компаний, акции которых представлены на Московской бирже, максимально закрыли данные о своей деятельности, треть публикует финансовую отчетность со значительными изъятиями, сообщила на XII Всероссийском форуме по корпоративному управлению директор... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно поднимаются благодаря сильным статданным из Китая. Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в... Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в... читать дальше

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С 1 марта вступают в силу ряд законов РФ и нормативов РФ. Пиво - маркировка Пиво - маркировка Россия с 1 марта начинает внедрять обязательную цифровую маркировку пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, сообщает... Россия с 1 марта начинает внедрять обязательную цифровую маркировку пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, сообщает... читать дальше

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Банк России повысил нормативы обязательных резервов для банков. С 1 марта на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4% повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2... С 1 марта на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4% повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 50,5... Эксперты в среднем ожидали его повышения до 50,5... читать дальше

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енежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2023 года уменьшилась на 683,4 млрд рублей, или на 0,8%, до 81 трлн 704,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля ускорились до 25,1%... Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля ускорились до 25,1%... читать дальше

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Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимальных отметках за неделю благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $83,95 за баррель, что на $0,5... Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $83,95 за баррель, что на $0,5... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 151,81 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 28,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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