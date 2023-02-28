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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7451 руб.
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28 февраля 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7451 руб.
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28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7451 руб. Минимальный курс юаня составил 10,617 руб., максимальный - 10,804 руб. Было заключено 52684 сделки. Объем торгов составил 99112,5 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,78 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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