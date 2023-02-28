Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,9796 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,915 руб., максимальный - 75,5375 руб. Было заключено 11249 сделок. Объем торгов составил 47009,04 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75 руб. за доллар США.

28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9796 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39966,606 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 418,997 млрд руб., или на...

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ООО "Сейф-финанс" установило ставку 1-го купона дебютных 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные, предусмотрена оферта... Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные, предусмотрена оферта... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8688 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,98 руб., максимальный - 75,29 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,98 руб., максимальный - 75,29 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7451 руб. Минимальный курс юаня составил 10,617 руб., максимальный - 10,804 руб. Было заключено 52684... Минимальный курс юаня составил 10,617 руб., максимальный - 10,804 руб. Было заключено 52684... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 95 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,503 руб. Минимальный курс евро составил 78,3975 руб., максимальный - 79,9175 руб. Было заключено 21213... Минимальный курс евро составил 78,3975 руб., максимальный - 79,9175 руб. Было заключено 21213... читать дальше

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В январе банки РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 281,6 млрд рублей, что на 13,9% меньше, чем в январе 2022 года (327,0 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных за первый месяц года кредитов... При этом количество предоставленных за первый месяц года кредитов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги умеренным ростом, завершил вторник в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,54% - до 2253,16 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,54% - до 2253,16 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,1% и составил 946,23 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,1% и составил 946,23 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Докапитализация АО "Росгеология" в 2022-2024 годах составит 8 млрд рублей вместо ранее запланированных 12 млрд рублей. Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства, опубликованным во вторник на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 102,9 пункта по сравнению с пересмотренными 106 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный уровень за 3... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщается на официальном портале правовой информации. Закон о приостановлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по... Закон о приостановлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor продлил на текущую неделю приостановку производства модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем. Ранее компания остановила выпуск для оценки возможных проблем с аккумуляторами после возгорания,... Ранее компания остановила выпуск для оценки возможных проблем с аккумуляторами после возгорания,... читать дальше

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Минфин Белоруссии во вторник погасил в белорусских рублях номинированный в долларах США выпуск еврооблигаций на $800 млн, сообщило министерство. "28 февраля 2023 года произведено погашение еврооблигаций Республики Беларусь Belarus-2023 в размере $800 млн в эквиваленте,... "28 февраля 2023 года произведено погашение еврооблигаций Республики Беларусь Belarus-2023 в размере $800 млн в эквиваленте,... читать дальше

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О "Татнефть" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, следует из эмиссионных документов компании. Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций 28 февраля внесла... Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций 28 февраля внесла... читать дальше

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Торги во вторник американские фондовые индексы начали разнонаправленными изменениями. Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск уменьшился на 0,35% и составлял 32773,66 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса выступают акции Goldman Sachs Group... Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск уменьшился на 0,35% и составлял 32773,66 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса выступают акции Goldman Sachs Group... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9796 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,915 руб., максимальный - 75,5375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,915 руб., максимальный - 75,5375 руб. Было... читать дальше

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Некоторые российские туроператоров в этом году не стали открывать раннее бронирование летних туров в Турцию из-за опасений, что Анкара может запретить полеты на иностранных самолетах из РФ, сообщил "Интерфаксу" глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил... читать дальше

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