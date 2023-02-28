28 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2023
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Февраль 2023
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2023
|13:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Декабрь 2022
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2022
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Декабрь 2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Январь 2023
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2023
Это автоматическое сообщение.
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28 февраля 2023 года 16:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 74,8932 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,91 коп.
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28 февраля 2023 года 16:06
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 79,5134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,96 коп.
Это автоматическое сообщение.
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28 февраля 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,74/79,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи упал...
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28 февраля 2023 года 16:00
Экономика Турции в 4-м квартале выросла на 3,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные расчеты статинститута страны (TurkStat).
В 3-м квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП увеличился на 4%, а не на 3,9%, как было объявлено ранее.
Аналитики... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:53
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" и облигаций компании на уровне А-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:52
По итогам 2022 года количество агентов-физлиц, сотрудничающих с "Ингосстрахом", увеличилось на 21% и достигло 27,8 тыс. человек, сообщает страховщик. По сравнению с 2021 годом число страховых агентов, работающих на компанию, выросло на 4,9 тыс. человек.
Доля премий,... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:50
Министерство финансов России 1 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3990,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:43
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" как крупнейший энотуристический центр РФ прогнозирует турпоток в 2023 году на уровне 2022 года, сообщил "Интерфаксу" президент ГК Павел Титов.
"По нашим данным, туристический поток в 2022 году соответствовал уровню 2021 года, несмотря на... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:33
В 4-м финквартале, завершившемся 28 января, чистая прибыль Target Corp., владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, упала на 43% и составила $876 млн, или $1,89 в расчете на акцию, по сравнению с $1,54 млрд, или $3,21 на акцию, полученной за сопоставимый... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:30
В среду, 1 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 151,81 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:30
В среду, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 февраля 2023 года 15:30
В среду, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 28,86 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 февраля 2023 года 15:24
По итогам 2022 года шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, получила $15,4 млн EBITDA, что на 32% меньше результата 2021 года, сообщила компания.
При этом в 4-м квартале, по подсчетам, EBITDA упала в 10 раз по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года, до $0,6... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4671 руб.
Минимальный курс евро составил 78,52 руб., максимальный - 79,8675 руб. Было заключено 6054... читать дальше
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28 февраля 2023 года 15:06
Лондонская биржа металлов (LME) объявила о немедленной приостановке выдачи варрантов на цветные металлы российского происхождения со складов биржи, расположенных в США.
Эта мера, как пояснила LME, вызвана введением США 24 февраля дополнительных тарифов на российские... читать дальше
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