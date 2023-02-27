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27 февраля 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,2923 руб.

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27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3563,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2923 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,5025 руб., максимальный - 76,4875 руб. Было заключено 31672 сделки. Объем торгов составил 113293,97 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,6025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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