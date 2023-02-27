Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,6882 руб.

Минимальный курс евро составил 79,23 руб., максимальный - 80,6975 руб. Было заключено 10516 сделок. Объем торгов составил 34618,63 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,4575 руб. за евро.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 922,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6882 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39615,344 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 355,631 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7766 руб. Минимальный курс юаня составил 10,67 руб., максимальный - 10,982 руб. Было заключено 65548 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,67 руб., максимальный - 10,982 руб. Было заключено 65548 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5125 руб. Минимальный курс евро составил 78,8 руб., максимальный - 80,7 руб. Было заключено 19859 сделок.... Минимальный курс евро составил 78,8 руб., максимальный - 80,7 руб. Было заключено 19859 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3563,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2923 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,5025 руб., максимальный - 76,4875... Минимальный курс доллара США составил 74,5025 руб., максимальный - 76,4875... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" настроя, отыграв негатив в виде введения новых пакетов антироссийских санкций странами Запада, а также на фоне улучшения внешней конъюнктуры. В Азии в понедельник индексы акций снизились. Тем временем в плюсе... В Азии в понедельник индексы акций снизились. Тем временем в плюсе... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения после трех месяцев снижения в феврале 2023 года выросли и вернулись к уровню ноября 2022 года, говорится в комментарии Банка России. ЦБ отмечает, что ожидания остаются в диапазоне повышенных значений апреля 2022 года - января 2023... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2022 году увеличила выручку по МСФО до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году, сообщается в отчете компании. Показатель выручки по итогам 2021 года был пересмотрен. Ранее сообщалось... Показатель выручки по итогам 2021 года был пересмотрен. Ранее сообщалось... читать дальше

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который в 2 раза - с 1 млн 400 тыс. руб. до 2 млн 800 тыс. руб. увеличивает порог возмещения для средств граждан, которые находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ). "Повышение суммы... "Повышение суммы... читать дальше

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АО "Аэропорт "Храброво" согласовало чартерную программу в Анталью с турецким авиаперевозчиком Southwind Airlines на ближайшие месяцы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь АО Наталья Гицун. "Первый чартер Southwind в Анталью из "Храброво" назначен на 5 марта. В течение... "Первый чартер Southwind в Анталью из "Храброво" назначен на 5 марта. В течение... читать дальше

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Bank of America Corp. ожидает умеренной рецессии в США начиная со второго квартала 2023 года, сказал глава второго по размеру активов американского банка Брайан Мойнихэн в интервью изданию The Barron''s. "Мы ожидаем негативной динамики во втором, третьем и четвертом... "Мы ожидаем негативной динамики во втором, третьем и четвертом... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно растут, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей недели. На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. Индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на... На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. Индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4946 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,64 руб., максимальный - 76,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,64 руб., максимальный - 76,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Трейдеры корректируют ожидания в отношении пикового уровня ключевых процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) на фоне сигналов сохранения высокой инфляции. Рынок свопов ожидает, что ставка по депозитам ЕЦБ, составляющая в данный момент 2,5%, будет поднята... Рынок свопов ожидает, что ставка по депозитам ЕЦБ, составляющая в данный момент 2,5%, будет поднята... читать дальше

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Американская корпорация Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей делу об ограничении конкуренции на рынке приложений в AppStore, возбужденному Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского", сообщил журналистам источник,... читать дальше

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Количество авиарейсов из РФ в Турцию, выполняемых российскими и турецкими авиакомпаниями, в летний период должно быть в четыре раза больше, чем сейчас, чтобы удовлетворить спрос и стабилизировать выросшие в этом году цены на авиабилеты, считает вице-президент Российского союза... читать дальше

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"Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, в 2022 году увеличил сбор овощей на 5%, до 94,4 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Выращенную продукцию холдинг перерабатывает на собственном предприятии в Плавском районе Тульской области. В прошлом... Выращенную продукцию холдинг перерабатывает на собственном предприятии в Плавском районе Тульской области. В прошлом... читать дальше

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