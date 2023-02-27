27 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2023
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Январь 2023
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Февраль 2023
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2023
|18:00
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2023
Это автоматическое сообщение.
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27 февраля 2023 года 14:02
Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont по итогам 2022 года произвел 6 млн унций золота и еще 1,3 млн унций других металлов в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это примерно соответствует уровню 2021 года и прогнозам, которые давала компания.
В 2023 году Newmont... читать дальше
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27 февраля 2023 года 13:43
К "Система" установила ставку 10-го купона облигаций серии 001P-16 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении корпорации.
Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,1% годовых до оферты с исполнением 10...
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27 февраля 2023 года 13:41
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале неожиданно опустился до 99,7 пункта, свидетельствуют данные Еврокомиссии.
В январе, согласно пересмотренным данным, индекс составил 99,8 пункта, а не 99,9 пункта, как сообщалось ранее. Несмотря на... читать дальше
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27 февраля 2023 года 13:33
Сегодня европейские фондовые индексы, показавшие максимальное с начала года снижение по итогам прошлой недели, растут. Трейдеры оценивают корпоративные новости и ждут статданных, среди которых на этой неделе будут опубликованы отчеты о динамике потребительских цен и безработицы... читать дальше
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27 февраля 2023 года 13:27
"КазТрансОйл" (КТО) осуществил сдачу казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию, сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям КТО Шынгыс Ильясов.
"АО "КазТрансОйл" 25 февраля... читать дальше
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27 февраля 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,65 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2222,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2225,33 (+0,78%) пункта,... читать дальше
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27 февраля 2023 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 28 января по 27 февраля) - 74,6956 руб. за доллар, минимальное значение - 69,801 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,87 руб.
Это автоматическое сообщение.
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27 февраля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,96/84,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 64 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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27 февраля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,35/77,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 75 коп., средний...
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27 февраля 2023 года 13:03
Более чем двукратный рост рыночных цен на газ в 2022 году негативно отразился на газовом рынке Турции, заметно сократившей закупки и потребление.
В 2022 году средняя цена спотового индекса на эталонном хабе TTF в Нидерландах взлетела до $1310 за тысячу кубометров (после... читать дальше
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27 февраля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,7/80,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 100 коп., Cредний курс продажи...
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27 февраля 2023 года 12:47
В январе объем операций на валютном рынке Китая в январе составил 14,29 трлн юаней ($2,1 трлн), свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны (SAFE).
Это на 10,9% ниже декабрьского показателя в 16,03 трлн юаней.
В том числе в... читать дальше
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27 февраля 2023 года 12:34
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил о создании в России Ассоциации китайских автопроизводителей, куда вошли крупнейшие китайские... читать дальше
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27 февраля 2023 года 12:25
Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. в 2030 году может вырасти более чем вдвое и достичь $1 трлн, что укрепит его позиции самого дорогого американского банка, прогнозируют аналитики Morgan Stanley.
По итогам торгов в пятницу его капитализация составляла около $415... читать дальше
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27 февраля 2023 года 12:16
События в Украине спровоцировали скачок экспорта нефти из США в Европу, которая старается избежать покупки российского топлива, пишет The Wall Street Journal.
Экспорт нефти вновь стал источником финансового влияния и геополитической мощи Штатов, отмечается в... читать дальше
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27 февраля 2023 года 12:07
Общий объем выпуска облигаций в КНР в январе составил 3,77 трлн юаней ($546,8 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе были эмитированы госбумаги на 643 млрд юаней, бонды местных правительств - на 643,49 млрд юаней.
Объем размещения корпоративных облигаций...
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