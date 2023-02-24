Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,0552 руб.

Минимальный курс евро составил 79,1375 руб., максимальный - 80,775 руб. Было заключено 1928 сделок. Объем торгов составил 3238,55 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,38 руб. за евро.

24 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0552 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39301,435 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 102,366 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0552 руб. Минимальный курс евро составил 79,1375 руб., максимальный - 80,775 руб. Было заключено 1928... Минимальный курс евро составил 79,1375 руб., максимальный - 80,775 руб. Было заключено 1928... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8889 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6486 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,7675 руб., максимальный - 76,3625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,7675 руб., максимальный - 76,3625 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 714 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9168 руб. Минимальный курс юаня составил 10,825 руб., максимальный - 11,011 руб. Было заключено 20128... Минимальный курс юаня составил 10,825 руб., максимальный - 11,011 руб. Было заключено 20128... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,06 пункта (0,138%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2209,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2223,16 (+0,49%) пункта, минимальное - 2204,65... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,5816 руб. По... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,98 пункта (0,089%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2210,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2223,16... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,19 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2221,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2223,16 (+0,49%) пункта, минимальное... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,25 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2218,65 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,75 пункта (0,081%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,75 пункта (0,081%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7647 тыс. баррелей - до 479,041 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1856 тыс. баррелей и составили 240,066 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1856 тыс. баррелей и составили 240,066 млн... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) объявила сегодня о своем решении приостановить использование приложения TikTok на своих корпоративных устройствах и на персональных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств комиссии. "Эта мера направлена на защиту комиссии от угроз... читать дальше

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Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рижская" в рамках обновления объединит станции Московского центрального диаметра (МЦД) D-2 и строящихся МЦД-3 и МЦД-4, а также одноименные станции Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий метро, сообщил мэр Москвы Сергей... читать дальше

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Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых... читать дальше

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Задекларированный импорт газа в Азербайджан в 2022 году составил 1 млрд 16 млн 423,6 тыс. кубометров, что в 2 раза выше показателя 2021 года, импорт из России составил более 93 млн кубометров на $17 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в... читать дальше

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Пивоваренные предприятия РФ в январе произвели 52,4 млн декалитров (дал) пива, что на 3,6% больше, чем в январе 2022 года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат)..В то же время по сравнению с декабрем 2022 года производство снизилось на... читать дальше

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Цена на российский газ для Белоруссии в 2023-2025 годах согласована на уровне 2022 года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. "Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в... "Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в... читать дальше

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