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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,6486 руб.
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24 февраля 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,6486 руб.

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24 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8889 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6486 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,7675 руб., максимальный - 76,3625 руб. Было заключено 13587 сделок. Объем торгов составил 24378,81 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,13 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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