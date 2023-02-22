22 февраля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
22 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.02 по 05.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.02.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2023
|27.02.2023
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Февраль 2023
|27.02.2023
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Январь 2023
|27.02.2023
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2023
|27.02.2023
|18:00
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2023
|28.02.2023
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2022
|28.02.2023
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Февраль 2023
|28.02.2023
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2023
|28.02.2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Февраль 2023
|28.02.2023
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2023
|28.02.2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Декабрь 2022
|28.02.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2023
|28.02.2023
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Январь 2023
|28.02.2023
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2022
|28.02.2023
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Декабрь 2022
|28.02.2023
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2022
|28.02.2023
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2023
|28.02.2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2023
|01.03.2023
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Февраль 2023
|01.03.2023
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2023
|01.03.2023
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2023
|01.03.2023
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Январь 2023
|01.03.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 февраля
|02.03.2023
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Январь 2023
|02.03.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2023
|02.03.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2023
|02.03.2023
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Январь 2023
|02.03.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2023
|02.03.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 февраля
|02.03.2023
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|IV квартал 2022
|02.03.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 февраля
|03.03.2023
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Январь 2023
|03.03.2023
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|IV квартал 2022
|03.03.2023
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Январь 2023
|03.03.2023
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Январь 2023
|03.03.2023
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Февраль 2023
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 февраля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39272,994 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,497 млрд руб., или на...
.
22 февраля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1917,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5865 руб.
Минимальный курс евро составил 79,4 руб., максимальный - 80 руб. Было заключено... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7559 руб.
Минимальный курс доллара США составил 74,365 руб., максимальный - 75,1425 руб. Было... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8453 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8 руб., максимальный - 10,92 руб. Было заключено 70314 сделок.... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:07
Потребительские цены на бензин в РФ с 14 по 20 февраля снизились на 0,02% относительно предыдущей недели после понижения на 0,01% с 7 по 13 февраля, на 0,03% с 31 января по 6 февраля и стабильности в предыдущие три недели, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:06
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2023 г. составила 798,9 млн рублей и по сравнению с 1 января 2022 г. выросла на 156,1 млн рублей, или на 24,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
За месяц до этого, в... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:04
Потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ с 14 по 20 февраля повысились на 1,2%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
По сравнению с предыдущей неделей (рост на 3,3%) темпы подорожания замедлились. При этом резкое подорожание... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:02
Цены производителей промышленных товаров в РФ в январе 2023 года снизились относительно предыдущего месяца на 0,9% после сокращения на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:00
В январе 2023 года промышленное производство в РФ снизилось на 2,4% по сравнению с январем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре 2022 года снижение показателя составляло 4,3%, в ноябре - 1,8%, в октябре - 2,6%.
По... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 19:00
За период с 14 по 20 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,06%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 7 ПО 13 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%.
С начала февраля цены прибавили 0,48%, с начала года... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги вблизи закрытия предыдущей сессии в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине.
В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций. В минусе... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 18:25
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сокращении сроков для привлечения к ответственности за ряд налоговых преступлений и отмене уголовного преследования при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов.
Проект (N301951-8) размещен в базе документов... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 18:17
Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в среду, восстанавливаясь после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Во вторник индексы упали более чем на 2% на опасениях, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать ставки, чем может вызвать... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 18:09
Для столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса теперь доступно льготное кредитование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2624 руб.
Минимальный курс доллара США составил 74,9875 руб., максимальный - 76,04 руб. Было... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 17:45
Совокупная стоимость домов в США за вторую половину минувшего года сократилась на $2,3 трлн, или на 4,9%, и составила $45,3 трлн, говорится в отчете брокера рынка недвижимости Redfin Corp.
Падение стало рекордным с 2008 года, когда в стране бушевал финансовый кризис.... читать дальше
.