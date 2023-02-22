Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

22 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.02 по 05.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39272,994 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,497 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1917,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5865 руб. Минимальный курс евро составил 79,4 руб., максимальный - 80 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 79,4 руб., максимальный - 80 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7559 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,365 руб., максимальный - 75,1425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,365 руб., максимальный - 75,1425 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8453 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8 руб., максимальный - 10,92 руб. Было заключено 70314 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,8 руб., максимальный - 10,92 руб. Было заключено 70314 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ с 14 по 20 февраля снизились на 0,02% относительно предыдущей недели после понижения на 0,01% с 7 по 13 февраля, на 0,03% с 31 января по 6 февраля и стабильности в предыдущие три недели, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2023 г. составила 798,9 млн рублей и по сравнению с 1 января 2022 г. выросла на 156,1 млн рублей, или на 24,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). За месяц до этого, в... За месяц до этого, в... читать дальше

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Потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ с 14 по 20 февраля повысились на 1,2%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с предыдущей неделей (рост на 3,3%) темпы подорожания замедлились. При этом резкое подорожание... По сравнению с предыдущей неделей (рост на 3,3%) темпы подорожания замедлились. При этом резкое подорожание... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в январе 2023 года снизились относительно предыдущего месяца на 0,9% после сокращения на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики... читать дальше

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В январе промпроизводство в РФ снизилось на 2,4% В январе 2023 года промышленное производство в РФ снизилось на 2,4% по сравнению с январем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре 2022 года снижение показателя составляло 4,3%, в ноябре - 1,8%, в октябре - 2,6%. По... По... читать дальше

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За период с 14 по 20 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,06%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 7 ПО 13 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%. С начала февраля цены прибавили 0,48%, с начала года... С начала февраля цены прибавили 0,48%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги вблизи закрытия предыдущей сессии в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине. В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций. В минусе... В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций. В минусе... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сокращении сроков для привлечения к ответственности за ряд налоговых преступлений и отмене уголовного преследования при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов. Проект (N301951-8) размещен в базе документов... Проект (N301951-8) размещен в базе документов... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в среду, восстанавливаясь после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Во вторник индексы упали более чем на 2% на опасениях, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать ставки, чем может вызвать... читать дальше

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Для столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса теперь доступно льготное кредитование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской... "На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2624 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,9875 руб., максимальный - 76,04 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,9875 руб., максимальный - 76,04 руб. Было... читать дальше

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Совокупная стоимость домов в США за вторую половину минувшего года сократилась на $2,3 трлн, или на 4,9%, и составила $45,3 трлн, говорится в отчете брокера рынка недвижимости Redfin Corp. Падение стало рекордным с 2008 года, когда в стране бушевал финансовый кризис.... Падение стало рекордным с 2008 года, когда в стране бушевал финансовый кризис.... читать дальше

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