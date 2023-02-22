Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,5939 руб.

Минимальный курс евро составил 79,385 руб., максимальный - 80,01 руб. Было заключено 4807 сделок. Объем торгов составил 15740,17 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,65 руб. за евро.

22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5939 руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,7087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 79,5716 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,7087 руб. По... читать дальше

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АО "Эталон-финанс" полностью разместило выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,90% годовых,... Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,90% годовых,... читать дальше

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ХК "Металлоинвест" полностью разместила 4-летние облигации серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Спред... Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Спред... читать дальше

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ООО "Сэтл групп" 3 марта проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 420 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны... Ориентир доходности - премия не выше 420 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны... читать дальше

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Обмен информацией между создаваемым оператором общероссийской IT-системы по страхованию ("дочка" Банка России) и другими госструктурами будет проводиться на основе отдельных соглашений и общих правил, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале... читать дальше

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В понедельник, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $49,34 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций на общую сумму 8,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 27 февраля, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 156,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5939 руб. Минимальный курс евро составил 79,385 руб., максимальный - 80,01 руб. Было заключено 4807... Минимальный курс евро составил 79,385 руб., максимальный - 80,01 руб. Было заключено 4807... читать дальше

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Почти 4 млрд рублей направят на переселение людей из аварийного жилья в ряде регионов по "старой" программе с начала года, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий. "По итогам рассмотрения представленных регионами в 2023 году документов фондом приняты решения о... "По итогам рассмотрения представленных регионами в 2023 году документов фондом приняты решения о... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали сегодня снижение вслед за падением американского рынка акций днем ранее. Инвесторов продолжают беспокоить перспективы сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время,... Инвесторов продолжают беспокоить перспективы сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,11 пункта (0,547%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2200,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2215,14 (+0,12%) пункта,... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2022 года чистая прибыль китайского интернет-гиганта Baidu Inc. выросла более чем в 2 раза и составила 4,95 млрд юаней ($720,1 млн) против 1,72 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. В расчете на американскую депозитарную расписку (ADS)... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Китаем. "Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей. И прежде всего, речь, конечно, о вопросах... читать дальше

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