22 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Январь 2023
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Февраль 2023
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Февраль 2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Январь 2023
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22 февраля 2023 года 09:07
Сегодня азиатские фондовые индексы снижаются вслед за падением американского рынка акций днем ранее. Инвесторов продолжают беспокоить перспективы сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, чем ожидалось ранее. В среду будет опубликован протокол последнего... читать дальше
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22 февраля 2023 года 09:00
Компания "Аквалайф ресурс" направила в ФАС ходатайство о даче предварительного согласия на покупку российского подразделения американской Kellogg Co. (SPB: K) - ООО "Келлог Рус", сообщается в материалах антимонопольного ведомства.
ООО "Келлог Рус" (Воронеж) является... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:49
США собираются на этой неделе ввести санкции в отношении примерно еще 200 физических и юридических лиц из России, сообщила The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источник.
"Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе введет новые... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:40
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 февраля повышена до 5 тыс. 177,2 рубля с 4 тыс. 653,5 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.
Рост составил 11,3%.
Пошлина на ячмень выросла до 3 тыс. 717 рублей с 3 тыс. 209,1 рубля, на кукурузу - до 2 тыс. 199,7 рубля с 1... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:34
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров.
Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,06% и составил 33129,59, пункта.
Значение... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:31
Предложения по созданию международных территорий опережающего развития (ТОР) уже дали пять регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил глава Минвостокразвития РФ Алекей Чекунков в своём телеграм-канале.
"Президент поручил правительству принять... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $685,69 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 февраля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,52 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 февраля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 170,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:26
Нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов.
Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.
Котировки апрельских фьючерсов на нефть... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:20
Доллар США слабо менялся на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль демонстрирует незначительные колебания на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.
По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 75,15 руб. (+6,75 коп. к... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:13
Цена квот на выбросы углекислого газа в Европе впервые поднялась выше 100 евро за тонну, сообщает The Financial Times.
Стоимость квот, торгуемых в рамках системы торговли Европейского союза EU ETS, выросла во вторник на 2% и достигла рекордных 101 евро за тонну. При... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:08
Фондовые индексы государств Западной Европы во вторник снизились на фоне данных о хорошем состоянии экономики региона.
Это укрепляет ожидания экспертов, что центральные банки будут сохранять высокие процентные ставки более продолжительный период времени, чем это... читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 74,8596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,64 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с...
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22 февраля 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
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21 февраля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39332,491 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 805,486 млрд руб., или на...
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