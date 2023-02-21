Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,8059 руб.

Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1525 руб. Было заключено 7995 сделок. Объем торгов составил 26083,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,51 руб. за евро.

21 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8059 руб.

.

Правительство РФ должно направить дополнительные 50 млрд рублей на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления парков общественного транспорта в российских регионах, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию во... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8059 руб. Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1525 руб. Было заключено 7995... Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1525 руб. Было заключено 7995... читать дальше

.

Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале 2022 года выросла на 0,3% в поквартальном выражении, говорится в пресс-релизе организации. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 0,4% в третьем квартале.... читать дальше

.

План по уровню дефицита федерального бюджета в 2023 году в 2% ВВП сохраняется даже на фоне возможных новых расходов на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию инициатив, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "У... "У... читать дальше

.

АО "Бизнес альянс" установило ориентир доходности 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 б.п. к 3-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду... Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду... читать дальше

.

Субъекты РФ в текущем году смогут получить средства, зарезервированные на финансирование национальных проектов в 2024 году, через механизм беспроцентных казначейских кредитов, сообщил сегодня президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. "Многие... "Многие... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству найти резервы для расширения программы выдачи жилищных сертификатов молодым ученым. "Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы (выдачи жилищных сертификатов молодым ученым)", - сказал Путин... "Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы (выдачи жилищных сертификатов молодым ученым)", - сказал Путин... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,98 пункта (1,281%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2211,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2227,55 (+2,01%) пункта,... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин предложил существенно увеличить социальный налоговый вычет российским семьям по расходам на образование и лечение. "Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тыс. до 110 тыс. рублей в... "Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тыс. до 110 тыс. рублей в... читать дальше

.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в феврале 2023 года подскочил до 28,1 пункта с 16,9 пункта в январе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики ожидали рост всего до 23... читать дальше

.

О "Российские железные дороги" установило ставку 7-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 10,84% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки... РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки... читать дальше

.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, на котором... Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, на котором... читать дальше

.

АО "Банк ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к... Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к... читать дальше

.

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов в декабре снизились по итогам шестого месяца подряд и были минимальными с начала 2022 года. Тем не менее, годовой показатель вырос до максимума с 2012 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно официальным... Согласно официальным... читать дальше

.

Добровольное электронное урегулирование убытков в ОСАГО будет запущено в середине этого года, а обязательное урегулирование убытков в ОСАГО в электронном виде планируется ввести с 1 января 2025 года, сообщил сегодня президент Всероссийского союза страховщиков, президент... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от Болонской системы образования и вернуться к традиционному обучению в вузах. "Очень важный вопрос - о нашей высшей школе. Здесь назрели существенные изменения в условиях новых требований, необходим синтез всего лучшего,... "Очень важный вопрос - о нашей высшей школе. Здесь назрели существенные изменения в условиях новых требований, необходим синтез всего лучшего,... читать дальше

.