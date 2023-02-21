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Правительство РФ должно направить дополнительные 50 млрд рублей на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления парков общественного транспорта в российских регионах, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию во... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8059 руб. Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1525 руб. Было заключено 7995... Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1525 руб. Было заключено 7995... читать дальше

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Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале 2022 года выросла на 0,3% в поквартальном выражении, говорится в пресс-релизе организации. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 0,4% в третьем квартале.... читать дальше

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План по уровню дефицита федерального бюджета в 2023 году в 2% ВВП сохраняется даже на фоне возможных новых расходов на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию инициатив, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "У... "У... читать дальше

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АО "Бизнес альянс" установило ориентир доходности 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 б.п. к 3-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду... Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду... читать дальше

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Субъекты РФ в текущем году смогут получить средства, зарезервированные на финансирование национальных проектов в 2024 году, через механизм беспроцентных казначейских кредитов, сообщил сегодня президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. "Многие... "Многие... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству найти резервы для расширения программы выдачи жилищных сертификатов молодым ученым. "Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы (выдачи жилищных сертификатов молодым ученым)", - сказал Путин... "Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы (выдачи жилищных сертификатов молодым ученым)", - сказал Путин... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,98 пункта (1,281%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2211,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2227,55 (+2,01%) пункта,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил существенно увеличить социальный налоговый вычет российским семьям по расходам на образование и лечение. "Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тыс. до 110 тыс. рублей в... "Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тыс. до 110 тыс. рублей в... читать дальше

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Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в феврале 2023 года подскочил до 28,1 пункта с 16,9 пункта в январе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики ожидали рост всего до 23... читать дальше

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О "Российские железные дороги" установило ставку 7-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 10,84% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки... РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, на котором... Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, на котором... читать дальше

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АО "Банк ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к... Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к... читать дальше

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Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов в декабре снизились по итогам шестого месяца подряд и были минимальными с начала 2022 года. Тем не менее, годовой показатель вырос до максимума с 2012 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно официальным... Согласно официальным... читать дальше

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Добровольное электронное урегулирование убытков в ОСАГО будет запущено в середине этого года, а обязательное урегулирование убытков в ОСАГО в электронном виде планируется ввести с 1 января 2025 года, сообщил сегодня президент Всероссийского союза страховщиков, президент... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от Болонской системы образования и вернуться к традиционному обучению в вузах. "Очень важный вопрос - о нашей высшей школе. Здесь назрели существенные изменения в условиях новых требований, необходим синтез всего лучшего,... "Очень важный вопрос - о нашей высшей школе. Здесь назрели существенные изменения в условиях новых требований, необходим синтез всего лучшего,... читать дальше

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