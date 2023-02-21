21 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Февраль 2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Февраль 2023
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Январь 2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Декабрь 2022
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Январь 2023
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21 февраля 2023 года 15:22
Правительство РФ должно направить дополнительные 50 млрд рублей на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления парков общественного транспорта в российских регионах, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию во... читать дальше
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21 февраля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8059 руб.
Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1525 руб. Было заключено 7995... читать дальше
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21 февраля 2023 года 15:08
Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале 2022 года выросла на 0,3% в поквартальном выражении, говорится в пресс-релизе организации. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 0,4% в третьем квартале.... читать дальше
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21 февраля 2023 года 15:02
План по уровню дефицита федерального бюджета в 2023 году в 2% ВВП сохраняется даже на фоне возможных новых расходов на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию инициатив, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"У... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:57
АО "Бизнес альянс" установило ориентир доходности 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 б.п. к 3-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:55
Субъекты РФ в текущем году смогут получить средства, зарезервированные на финансирование национальных проектов в 2024 году, через механизм беспроцентных казначейских кредитов, сообщил сегодня президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
"Многие... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:49
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству найти резервы для расширения программы выдачи жилищных сертификатов молодым ученым.
"Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы (выдачи жилищных сертификатов молодым ученым)", - сказал Путин... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,98 пункта (1,281%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2211,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2227,55 (+2,01%) пункта,... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:41
Президент РФ Владимир Путин предложил существенно увеличить социальный налоговый вычет российским семьям по расходам на образование и лечение.
"Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тыс. до 110 тыс. рублей в... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:35
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в феврале 2023 года подскочил до 28,1 пункта с 16,9 пункта в январе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики ожидали рост всего до 23... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:32
О "Российские железные дороги" установило ставку 7-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 10,84% годовых, говорится в сообщении компании.
РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:27
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник.
Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, на котором... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:24
АО "Банк ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:19
Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов в декабре снизились по итогам шестого месяца подряд и были минимальными с начала 2022 года. Тем не менее, годовой показатель вырос до максимума с 2012 года, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно официальным... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:14
Добровольное электронное урегулирование убытков в ОСАГО будет запущено в середине этого года, а обязательное урегулирование убытков в ОСАГО в электронном виде планируется ввести с 1 января 2025 года, сообщил сегодня президент Всероссийского союза страховщиков, президент... читать дальше
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21 февраля 2023 года 14:07
Президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от Болонской системы образования и вернуться к традиционному обучению в вузах.
"Очень важный вопрос - о нашей высшей школе. Здесь назрели существенные изменения в условиях новых требований, необходим синтез всего лучшего,... читать дальше
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