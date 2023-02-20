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20 февраля 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,1107 руб.

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20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1107 руб.

Минимальный курс евро составил 78,7325 руб., максимальный - 79,5525 руб. Было заключено 7685 сделок. Объем торгов составил 18526,47 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,2325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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