Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,737 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7 руб., максимальный - 10,794 руб. Было заключено 2660 сделок. Объем торгов составил 6806,71 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,76 руб. за юань.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,737 руб.

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Фондовые индексы большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили без выраженной динамики сессию понедельник, но индексы Шанхая и Гонконга зафиксировали активный рост на решении ЦБ Китая сохранить процентную ставку. Активность торгов в понедельник была... Активность торгов в понедельник была... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,04 пункта (1,108%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2144,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2170,02 (+0,05%) пункта,... читать дальше

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Потери бюджета РФ от нелегального табака и никотинсодержащей продукции в 2022 году оцениваются в сумму более 150 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Ассоциации малоформатной торговли по итогам проведенного в пятницу круглого стола "Нелегальный оборот табачной и... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,05/78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,61/82,59 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,2/76,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 70 коп., средний...

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Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют умеренное снижение в ходе спокойных торгов в понедельник, инвесторы следят за азиатским рынком и ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Сводный индекс крупнейших компаний... Сводный индекс крупнейших компаний... читать дальше

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Около 4 тыс. работодателей подали заявки на участие в программе субсидирования найма на более чем 28 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Роструда. "В прошлом году по программе субсидирования найма было трудоустроено свыше 25 тысяч человек. Среди них... "В прошлом году по программе субсидирования найма было трудоустроено свыше 25 тысяч человек. Среди них... читать дальше

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Несмотря на возобновление действия соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР, туристы не могут отправиться в путешествие без виз прямо сейчас, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель председателя совета ассоциации международного сотрудничества в туризме... читать дальше

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Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил столичным предприятиям помощь по льготным кредитам на сумму более 73 млрд рублей, оформленным в Сбербанке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "Элемент лизинг" рейтинг кредитоспособности на уровне ruА, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала,... "Рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,737 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7 руб., максимальный - 10,794 руб. Было заключено 2660 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,7 руб., максимальный - 10,794 руб. Было заключено 2660 сделок.... читать дальше

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ООО "Глоракс" с 11:00 2 марта до 16:00 МСК 6 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,50%... Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,50%... читать дальше

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По итогам 2022 года Россия имеет самый высокий показатель инвестиций в экономику Узбекистана с показателем 20,3% от общих иностранных вложений в республику, сообщает сегодня агентство статистики Узбекистана. "Страны-инвесторы с наибольшей долей в объеме иностранных... "Страны-инвесторы с наибольшей долей в объеме иностранных... читать дальше

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Ижевский завод "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск"), прекративший выпуск моделей Lada Vesta прошлой весной, снизил выручку по РСБУ в 2022 году в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд руб.) и получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд руб., следует из отчетности... читать дальше

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Глобальный оператор транспортировки и подъема тяжелых грузов Mammoet получил разрешение на продажу своего российского бизнеса. Компания Ashburn Offshore Engineering (Tianjin) Со., Ltd получила разрешение на покупку 100% долей ООО "Маммут Рус" у Mammoet Europe Holding... Компания Ashburn Offshore Engineering (Tianjin) Со., Ltd получила разрешение на покупку 100% долей ООО "Маммут Рус" у Mammoet Europe Holding... читать дальше

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