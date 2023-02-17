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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,6294 руб.
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17 февраля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,6294 руб.
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17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6294 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9125 руб., максимальный - 75,3 руб. Было заключено 51711 сделок. Объем торгов составил 123694,14 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,29 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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