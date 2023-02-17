Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,7249 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,935 руб., максимальный - 75,275 руб. Было заключено 10416 сделок. Объем торгов составил 36261,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,1 руб. за доллар США.

17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 505,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7249 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38678,551 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,865 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6294 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9125 руб., максимальный - 75,3 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9125 руб., максимальный - 75,3 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5786 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3901 руб. Минимальный курс евро составил 78,6175 руб., максимальный - 80,1325 руб. Было заключено 12424... Минимальный курс евро составил 78,6175 руб., максимальный - 80,1325 руб. Было заключено 12424... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8206 руб. Минимальный курс юаня составил 10,734 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 50052... Минимальный курс юаня составил 10,734 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 50052... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными и разнонаправленными изменениями индексов МосБиржи и РТС, завершил пятницу уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,69% и составил 2168,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,69% и составил 2168,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") на первом в 2023 году открытом аукционе реализовало 21 лот янтаря почти на 1 млн руб., сообщила пресс-служба предприятия. На аукционе для малого бизнеса к продаже был представлен сортовой... На аукционе для малого бизнеса к продаже был представлен сортовой... читать дальше

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Вечером цены на нефть усилили падение на фоне укрепления доллара. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подешевели на $2,91 (3,42%) - до $82,23 за баррель. Ранее в ходе торгов цена североморской нефти опускалась ниже $82 за... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подешевели на $2,91 (3,42%) - до $82,23 за баррель. Ранее в ходе торгов цена североморской нефти опускалась ниже $82 за... читать дальше

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Депутаты Госдумы предлагают законодательно закрепить право правительства временно приостанавливать предоставление и распространение официальной статинформации в РФ, следует из законопроекта, одобренного думским комитетом по экономической политике. Поправки внесены в... Поправки внесены в... читать дальше

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Фондовые индикаторы США опускаются в начале торгов в пятницу на опасениях, что поток сильных статданных по экономике США спровоцирует Федрезерв на новые повышения ставки. Также инвесторы оценивают корпоративные новости. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 505,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7249 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,935 руб., максимальный - 75,275... Минимальный курс доллара США составил 73,935 руб., максимальный - 75,275... читать дальше

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В январе т.г. объем ВВП Белоруссии составил 15,9 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем в январе 2022 года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Индекс-дефлятор ВВП в январе равнялся 110,5%. Индекс-дефлятор ВВП в январе равнялся 110,5%. На 2023 год белорусские... На 2023 год белорусские... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает разрешить авансовые платежи в размере 80% от начальной (максимальной) цены контракта при госзакупках подъемно-транспортного оборудования, следует из опубликованного проекта правительственного постановления. "Проект постановления направлен на... "Проект постановления направлен на... читать дальше

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Россельхознадзор в последнее время отмечает существенное снижение числа нарушений, которые фиксирует система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", сообщает служба по итогам совещания, которое провел глава службы Сергей Данкверт в подведомственном Федеральном центре... читать дальше

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Bank of America Corp. собирается сократить около 200 работников инвестиционного подразделения, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Обсуждения сокращения штата все еще ведутся, и число может измениться, отмечают источники. Ранее в этом году банк... Обсуждения сокращения штата все еще ведутся, и число может измениться, отмечают источники. Ранее в этом году банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20.02 по 26.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Нетто-покупка иностранными инвесторами акций китайских компаний в январе достигла рекордных $27,7 млрд, сообщает Государственное управление валютного контроля (SAFE). Иностранный капитал активно участвует в фондовом рынке материкового Китая на фоне восстановления... Иностранный капитал активно участвует в фондовом рынке материкового Китая на фоне восстановления... читать дальше

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