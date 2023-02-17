17 февраля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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17 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.02 по 26.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|20.02.2023
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Январь 2023
|20.02.2023
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Декабрь 2022
|20.02.2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2023
|21.02.2023
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Февраль 2023
|21.02.2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Февраль 2023
|21.02.2023
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Январь 2023
|21.02.2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Декабрь 2022
|21.02.2023
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Январь 2023
|22.02.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Январь 2023
|22.02.2023
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Февраль 2023
|22.02.2023
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Февраль 2023
|22.02.2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Январь 2023
|23.02.2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Январь 2023
|23.02.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 февраля
|23.02.2023
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2022
|23.02.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 января по 04 февраля
|23.02.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 февраля
|24.02.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Февраль 2023
|24.02.2023
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2023
|24.02.2023
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2023
|24.02.2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2023
|24.02.2023
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Январь 2023
|25.02.2023
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2022
Это автоматическое сообщение.
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Дата
Время
Публикация
Период
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