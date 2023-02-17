Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

17 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.02 по 26.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38678,551 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,865 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6294 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9125 руб., максимальный - 75,3 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9125 руб., максимальный - 75,3 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5786 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3901 руб. Минимальный курс евро составил 78,6175 руб., максимальный - 80,1325 руб. Было заключено 12424... Минимальный курс евро составил 78,6175 руб., максимальный - 80,1325 руб. Было заключено 12424... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8206 руб. Минимальный курс юаня составил 10,734 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 50052... Минимальный курс юаня составил 10,734 руб., максимальный - 10,913 руб. Было заключено 50052... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными и разнонаправленными изменениями индексов МосБиржи и РТС, завершил пятницу уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,69% и составил 2168,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,69% и составил 2168,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") на первом в 2023 году открытом аукционе реализовало 21 лот янтаря почти на 1 млн руб., сообщила пресс-служба предприятия. На аукционе для малого бизнеса к продаже был представлен сортовой... На аукционе для малого бизнеса к продаже был представлен сортовой... читать дальше

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Вечером цены на нефть усилили падение на фоне укрепления доллара. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подешевели на $2,91 (3,42%) - до $82,23 за баррель. Ранее в ходе торгов цена североморской нефти опускалась ниже $82 за... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подешевели на $2,91 (3,42%) - до $82,23 за баррель. Ранее в ходе торгов цена североморской нефти опускалась ниже $82 за... читать дальше

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Депутаты Госдумы предлагают законодательно закрепить право правительства временно приостанавливать предоставление и распространение официальной статинформации в РФ, следует из законопроекта, одобренного думским комитетом по экономической политике. Поправки внесены в... Поправки внесены в... читать дальше

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Фондовые индикаторы США опускаются в начале торгов в пятницу на опасениях, что поток сильных статданных по экономике США спровоцирует Федрезерв на новые повышения ставки. Также инвесторы оценивают корпоративные новости. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 505,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7249 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,935 руб., максимальный - 75,275... Минимальный курс доллара США составил 73,935 руб., максимальный - 75,275... читать дальше

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В январе т.г. объем ВВП Белоруссии составил 15,9 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем в январе 2022 года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Индекс-дефлятор ВВП в январе равнялся 110,5%. Индекс-дефлятор ВВП в январе равнялся 110,5%. На 2023 год белорусские... На 2023 год белорусские... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает разрешить авансовые платежи в размере 80% от начальной (максимальной) цены контракта при госзакупках подъемно-транспортного оборудования, следует из опубликованного проекта правительственного постановления. "Проект постановления направлен на... "Проект постановления направлен на... читать дальше

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Россельхознадзор в последнее время отмечает существенное снижение числа нарушений, которые фиксирует система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", сообщает служба по итогам совещания, которое провел глава службы Сергей Данкверт в подведомственном Федеральном центре... читать дальше

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Bank of America Corp. собирается сократить около 200 работников инвестиционного подразделения, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Обсуждения сокращения штата все еще ведутся, и число может измениться, отмечают источники. Ранее в этом году банк... Обсуждения сокращения штата все еще ведутся, и число может измениться, отмечают источники. Ранее в этом году банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20.02 по 26.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Нетто-покупка иностранными инвесторами акций китайских компаний в январе достигла рекордных $27,7 млрд, сообщает Государственное управление валютного контроля (SAFE). Иностранный капитал активно участвует в фондовом рынке материкового Китая на фоне восстановления... Иностранный капитал активно участвует в фондовом рынке материкового Китая на фоне восстановления... читать дальше

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