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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,728 руб.
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17 февраля 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,728 руб.
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17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,728 руб. Минимальный курс евро составил 79,3 руб., максимальный - 80,475 руб. Было заключено 4418 сделок. Объем торгов составил 15576,61 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,31 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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